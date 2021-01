Atención a las pequeñas cosas de la vida de pareja

Hay un comportamiento que algunos cónyuges encuentran difícil de tolerar en su pareja: la falta de atención a las pequeñas cosas de la vida. Aquí hay algunos consejos para que cada uno se sienta reconocido y respetado diariamente.

En el día a día de la vida de pareja es más importante de lo que podría parecer estar atento al otro porque significa saber mirar a tu alrededor, respetarle y amarle.

«¡Mi marido nunca ve nada! Cuando pongo la aspiradora en medio del salón, no entiende que hay que limpiar la alfombra, o cuando pongo un objeto desmontado sobre la mesa, que hay que repararlo¡ Y no entiende por qué me parece desesperante!» explica Valentina, segura de que está en su sano juicio, y que tiene un marido que no presta mucha atención. Y Pablo se siente avergonzado por no estar a la altura y frustrado por sus frecuentes «momentos de ceguera», como admite con humor.

De hecho, algunas personas tienen esta capacidad de no darse cuenta de una serie de situaciones que están fuera de su propósito principal en ese momento. No se trata de mala voluntad, sino simplemente de un cierre psíquico a los mensajes sutiles…

Otros, por el contrario, tienden a ser capaces de prestar atención a varios procesos al mismo tiempo: escuchar dos conversaciones, cocinar y vigilar los deberes de los niños, etc.

¿Qué podemos hacer entonces para vivir juntos de forma agradable sin tener que discutir constantemente y sobre todo para que todos se sientan reconocidos y respetados?

Vigilándose mutuamente de forma constante

En primer lugar, debemos tener en cuenta, personalmente y en conjunto, estas diferencias de funcionamiento e integrarlas en nuevas estrategias para mejorar nuestra relación de pareja.

Ideas:

Establecer juntos y con regularidad la lista de cosas que hay que hacer y determinar las prioridades;

Hacer un » repaso de la agenda» una vez por semana para acordar las «cosas que hay que hacer».

Cuando hablas con tu cónyuge, debes asegurarte de que esté concentrado/a antes de presentar las sugerencias, posiblemente incluyendo las tareas más básicas.

Explícale los cambios que se han hecho en el entorno (la casa, el peinado…), coloca los Post-it en sitios visibles con las instrucciones previamente habladas.

Y para aquellos que a veces parecen no darse cuenta de un alto número de situaciones o cambios a su alrededor, tendrán que aprender a mirar a su alrededor.

Consultar la lista de tareas a realizar

Preguntar regularmente a su cónyuge si necesita ayuda, si hay algo que hacer que aún no ha notado.

Esta atención amorosa en cada momento de la vida diaria, tan difícil de lograr, ¿no es esto lo que el Señor nos enseñó cuando nos dijo que observáramos sin descanso?

Marie-Noël Florant







