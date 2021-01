¿Vuelves a trabajar? Prepara a tus hijos

No es fácil para los niños ver a su madre volver a trabajar después de haber estado con ellos durante años. Tres palabras mágicas pueden ayudarlos a enfrentar esta situación.

Aunque volver al trabajo después de un largo descanso puede parecer emocionante, los niños no siempre piensan lo mismo.

Martin, de 10 años, sufre al no ver a su madre tanto como le gustaría desde que ella comenzó su negocio de vestidos de novia. «Mi madre ya no quiere que vaya a casa a comer,» cuenta. «Dice que no tiene tiempo, y eso me pone triste.»

Soledad, de 26 años, recuerda muy bien cuando su madre decidió volver a trabajar: «Tendría ocho o nueve años. En ese momento, sentí que me había abandonado.»

Estos niños tienen una cosa en común: no estaban suficientemente preparados para la ausencia de su madre.

Amparo, madre de tres hijos, admite: «Tenía que habérselo anticipado más. Pensé que eran suficientemente mayores como para asumirlo sin problemas, pero estaba equivocada.» Cuando, hace cinco años, decidió volver a su trabajo como profesora de francés, sus hijos no reaccionaron muy bien, ¡especialmente la más pequeña! «En ese momento ella estaba sólo en quinto, y estaba muy preocupada. Se encontró con que tenía que arreglárselas por la tarde. No fue fácil ni para ella ni para mí. Se sintió abandonada. Y yo me sentí como si fuera una mala madre.»

Bernadette Lemoine, psicóloga y psicoterapeuta, es especialista en casos de ansiedad por separación y aconseja a padres y educadores. Según ella, hay tres palabras mágicas que las madres necesitan tener en cuenta:

anticipar tranquilizar escuchar

Sigue estando disponible para tu hijo

«Es demasiado tarde para decírselo a tus hijos con sólo tres semanas de antelación», dice. «Tienes que anticiparlo muy pronto, para darles tiempo a acostumbrarse a la idea. Es posible que las madres no se den cuenta, pero es un verdadero cambio en la vida de un niño.»

En segundo lugar, y no menos importante, los padres deben tranquilizar a sus hijos a toda costa. «Necesitan sentir sobre todo el amor de su madre. Ella podría decir, por ejemplo: ‘El hecho de que ya no esté tanto en casa no significa que no te quiera. Siempre estaré disponible para ti, pase lo que pase. Que sepas que sigo amándote incluso cuando no estoy contigo».

El tercer punto esencial es estar disponible para tus hijos, escucharlos. «Cuando volví a trabajar después de un descanso de 16 años, sentí el estrés», dice Emma. Trabajé todos los días hasta las 11 de la noche, y a veces los fines de semana. No podía equilibrar el trabajo y la vida familiar.»

Para Bernadette Lemoine, este tipo de situación debe evitarse a toda costa: “Tener tiempo para estar juntos es importante para usted y su familia. Aunque trabajes, debes tener en cuenta que eres responsable de la educación de tus hijos hasta que lleguen a la edad adulta.»

