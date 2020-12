Pareja: el tono empleado es tan importante como las palabras

Shutterstock

<b>1. Cuando comienza la armadura a torcerse.</b><p> - Pequeñas diferencias comienzan a molestarte <p> - Comienza el diálogo interno de cómo tu cónyuge no es lo que esperabas <p> Antes, hasta el ruido que hacía al masticar te parecía una hermosa melodía. Y hoy no toleras ni su respirar. Si te pide que le sirvas la comida o que le cambies el foco piensas: “¡Inútil! ¿Acaso tú no puedes hacerlo?”. <p> Si estás en esta etapa necesitas hacer un parón y reflexionar: ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está irritando tanto? ¿Qué me está molestado? <p> Puede ser que tu cónyuge no sea lo que esperabas. Pero ¿acaso tú si eres lo que él/ella esperaba? <p> Necesitamos vivir en la caridad y con los pies en la tierra: si se casaron fue por algo, porque son pareja, es decir, iguales… o por lo menos muy parecidos.