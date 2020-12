Oración del beato Carlos de Foucauld para rezar en Adviento

Rézala para prepararte para la fiesta de la Navidad: "Cuando Te das a mí en la Santa Comunión, ¿no estás tan cerca de mí, tan en mí, como lo estuviste en la Santa Virgen?"

¿Y si este año el beato Carlos de Foucauld se convirtiera en nuestro guía espiritual durante el Adviento? Buscador insaciable de la presencia de Cristo, extrajo del silencio y la desolación del desierto una fe constantemente renovada. Descubre su oración para el tiempo de Adviento y camina a su lado hacia la Navidad para recibir a Jesús:

¡Veinte días todavía! El Tiempo se acerca…

Pero aunque ese día esperado será dichoso, ¡cuán dulce es ya el presente!

Estás ahí, Dios mío, oculto en el seno de María,

estás ahí en esta casita, adorado por Ella y por José y los ángeles.

Llévame con Ellos, mi Señor.

Señor mío y Dios mío, cuando estoy en tu Santuario,

al pie del Tabernáculo, ¿no estás tan cerca de mí

como lo estuviste de san José durante el Adviento?

Cuando Te das a mí en la Santa Comunión,

¿no estás tan cerca de mí, tan en mí, como lo estuviste en la Santa Virgen?

Dios mío, qué feliz soy, qué feliz soy.

Pero Señor, Te lo suplico, conviérteme,

haz que sea, al pie del Tabernáculo, en la Santa Comunión,

lo que deba ser; que deje de estar indiferente, adormecido ante tu Altar,

que ya no reciba tibiamente tu Cuerpo divino.

Conviérteme

Conviérteme, conviérteme, Señor mío, ¡Te lo pido en tu Nombre!

Recuérdame que prometiste conceder todo lo que Te pidamos

en tu Nombre y dar el buen espíritu a quien lo pida.



Dios mío, dame el buen espíritu, tu Espíritu, y hazme pasar este Adviento

y todos los días de mi vida de manera que te glorifique tanto como pueda;

tanto como me sea posible, tanto como sea tu Voluntad para mí,

no tanto como es posible para la Santísima Virgen o san José,

tanto como sea tu Voluntad para mí, tanto como sea posible

con las Gracias que Tú me das;

Llévame con tus santos Padres tan amorosamente,

humildemente, inundado y perdido de admiración, de contemplación,

de amor, a Tus pies y durante este Adviento y siempre.

Y esto que Te pido para mí,

Te lo pido para todas las personas,

y sobre todo para aquellos por quienes debo rezar especialmente,

en Ti, por Ti y para Ti.

Amén.







