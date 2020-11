“¡Socorro, mi marido cree que ya no me ama!”

Todas las parejas pasan de crisis. ¿Cómo gestionar cuando dice que ya no te ama? ¿Qué hacer para evitar una degradación de la situación y, sobre todo, una ruptura?

«Ya no me ama», piensa cuando tu cónyuge te muestra sus dudas. Dice que sus sentimientos hacia ti han cambiado y ya no sabe si te sigue queriendo.

Sin embargo, tú crees que no tenéis ningún problema en particular. Hay pocas discusiones, tenéis pasiones compartidas y un acuerdo global sobre la educación de vuestros hijos. Además, consideras que tenéis también una sexualidad plena y una vida social agradable.

Pero… ¿y si se tratara de una crisis sentimental? Aquí tienes algunos consejos para gestionarla.

¿El amor sólo dura tres años?

Esta crisis es un tránsito relativamente frecuente. En efecto, la naturaleza ha dotado a los seres humanos de mecanismos amorosos que se desencadenan automáticamente y que no duran más de tres años. De hecho, se trata de los sentimientos enamorados que habitan tan a menudo en nosotros al comienzo de una relación y que permiten que se establezca.

Para nuestros ancestros, ese tiempo era suficiente para traer un niño al mundo y hacerlo autónomo. Hoy en día, el tiempo de maduración se ha prolongado considerablemente. Más allá de estos automatismos, puede que no haya nada si no se ha construido nada.

¡Y es que esos sentimientos enamorados no son (todavía) el amor! ¡Solamente es un intento que transformar!

Crees tener una vida conyugal más bien armoniosa y los ámbitos que citas muestran que va por un hermoso camino próspero. Muchas parejas sufren la falta de esas intimidades.

Pero para ir más allá –una unión duradera (¡y alegremente serena!)– , será necesario un proyecto común.

Estar enamorados no es amar

Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra y especialista del comportamiento humano, dice que una pareja dura si tiene una catedral por construir. Conviene hacerse estas preguntas:

¿Cuáles son vuestros proyectos en común?

¿Esos proyectos que sustentan vuestra pareja y os empujan hacia un futuro juntos?

Quizás los tengas personalmente para la pareja, pero ¿los has compartido con tu esposo?

Se convertirán en verdaderos proyectos conyugales cuando hayan sido medidos, lijados, pulidos durante vuestros diálogos.

Tu cónyuge te dice que ya no sabe si te sigue queriendo. Sin duda está expresando así el hecho de que ya no siente, como al principio de vuestra relación, ese desbocamiento del cuerpo y del corazón.

Es tiempo de pasar a una velocidad superior. Estar enamorados no es amar. El amor, el de verdad, el que puede llegar hasta dar la vida por el otro, se construye cada día. Pacientemente. Humildemente. Amorosamente. Valientemente a veces. ¡Arriba los corazones!

Marie-Noël Florant