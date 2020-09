¿Tu cónyuge es ateo? Haz este ejercicio con él

“Mi marido es ateo y me cuesta vivir así. Me dice que la religión es para los débiles y me resulta difícil ser feliz plenamente en mi vida de pareja porque no me siento reconocida en esta dimensión espiritual de mi vida. Rezo por él, pero no veo cambios y eso me apena y me desalienta”.

“Mi mujer me acompaña de vez en cuando a misa para que sea un momento familiar porque ella sabe que yo lo necesito, cosa que valoro mucho. Pero vivo mi fe solo, cuando me encantaría tanto compartirla con ella. Me he implicado en la parroquia, pero eso no satisface la carencia que sufro. Sin embargo, sé que mi mujer me ama”.