La estrategia para juzgar menos a los demás

“¿Quién eres tú para condenar al prójimo?”, pregunta el apóstol Santiago (Sant 4,12). En efecto, ¿quiénes nos creemos que somos, tan prestos a detectar los defectos del otro y a darles tanta importancia, “linces para atisbar los flacos de nuestros semejantes; topos para los nuestros”?

¿Cuántos de nuestros monólogos interiores son, de hecho, juicios? Nos sentimos tentados fácilmente de repartir buenas y malas valoraciones, encerrando a nuestros prójimos en las rejas implacables de nuestras apreciaciones.

Pero Jesús nos pide no juzgar a unos u otros. ¿Cómo responder a esta exigencia del amor sin con ello relativizar el bien y el mal?

Nos erigimos en jueces porque, en el fondo, eso nos tranquiliza. Señalar los pasos falsos de nuestros hermanos es una manera de convencernos de que somos mejores que ellos.

También es un poder que ejercemos sobre el otro, a veces incluso una venganza: “¡Si los que hablan mal de mí supieran exactamente lo que yo pienso de ellos, hablarían peor!”.

Sin embargo, Jesús es claro:

“No juzguen, para no ser juzgados. Porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Deja que te saque la paja de tu ojo’, si hay una viga en el tuyo?” (Mt 7,1-4).