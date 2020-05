Así es como Jesús convirtió su ausencia en un regalo

Si Jesús hubiera permanecido en la tierra después de su resurrección, ¡qué gran prueba habría sido para los incrédulos! ¡Qué alivio para los indecisos! ¡Qué palmo de narices para los escépticos! Y sin embargo, Jesús dijo a sus discípulos:

“Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes” (Jn 16,7).