Cómo rezar un Via Crucis en casa con tus hijos

Muchas familias viven la Semana Santa confinadas en su casa y no pueden ir a la iglesia. Entre todo lo que se ha propuesto durante esta semana para unir a los cristianos a la Pasión y la Resurrección de Jesús, proponemos desde Aleteia una devoción que adquiere toda su plenitud el Viernes Santo, aunque no está reservada únicamente a este día: el Via Crucis, el camino de la cruz. ¿Cómo vivirlo con los hijos sin salir de la casa? Una cosa es segura, ¡habrá que tirar de imaginación y creatividad!

Fabricar con los niños las 14 estaciones del Via Crucis

Es importante recordar que el Viacrucis, Via Crucis o camino de la cruz consiste en meditar sobre la Pasión de Jesús, desde su condena a su sepultura, en catorce estaciones. Algunas de estas estaciones se inspiran directamente en el relato evangélico, otras son de origen tradicional.

Lo esencial es considerar el Via Crucis no como una especie de “reportaje” sobre la Pasión de Cristo, sino como una contemplación que permite entrar progresivamente, etapa a etapa, en el misterio de la Pasión de Jesús. Como Jesús murió a las tres de la tarde, esa es la hora de preferencia para meditar con el camino de la cruz. En casa, pude rezarse en el mismo lugar, sentados en el sofá, o caminando por la vivienda, siguiendo a un sacerdote en un vídeo.

Es fácil organizar un Via Crucis en casa. Basta con partir de las catorce estaciones (que encontramos comentadas, con textos de la Sagrada Escritura para apoyarlas, en numerosos misales y libros de oración) puntuando la meditación con algunos cantos, momentos de silencio y oraciones en grupo.

Los niños pueden confeccionar catorce cruces y cuadros (dibujados, pintados o recortados en papel) que representen los catorce momentos de la Pasión de Jesús. Esas catorce estaciones pueden repartirse luego por toda la casa. Aprovecha estos días santos de confinamiento para entretenerles haciendo estas manualidades al tiempo que les educas en la fe.

