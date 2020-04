4 cosas que decirle a Dios en el confinamiento y el dolor

Cuando un episodio doloroso de nuestra vida termina bien, de buen grado nos decimos que el suceso era providencial.

Como en el caso de un hombre que se rompe la muñeca y que, en el hospital, se encuentra en una unidad en la que trabaja una encantadora enfermera que termina convirtiéndose en su esposa.

En tal caso, no hace falta la fe para reconocer en esa feliz coincidencia un guiño del Cielo.

Sin embargo, ¿qué pensar y, sobre todo, qué hacer cuando los sucesos no terminan del todo a nuestro favor? ¿Es posible decir en cualquier circunstancia, como hacía Teresa del Niño Jesús: “¡Todo es gracia!”?

Cuando tiene lugar un suceso grave, es del todo normal que, en un primer momento, nos indignemos contra el mal que se produce.

A Dios no le gusta ver a sus hijos sufrir por un cáncer o un fracaso familiar. Él aborrece el mal, ¡no lo quiere!

Sin embargo, cuando el mal está ahí, conviene recordar lo más rápido posible versículos de la Biblia que puedan ayudarnos a mantener la paz durante la adversidad. Por ejemplo:

“Dios es fiel, y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas” ( 1 Co 10,13).

Y por qué no decir a Dios:

También es interesante releer las cuatro páginas que el Catecismo de la Iglesia católica dedica al misterio de la Providencia (§ 302-314), para recordar la forma en que todos los santos aceptaron sus contratiempos y sus fracasos.

Una meditación que puede ayudar a hablar así al Señor:

“Padre, no sé realmente por qué permites esta prueba en mi vida, por qué no has pedido a mi ángel de la guarda que me impida cometer este error, tener este accidente, ¡pero creo que es por mi bien! ¡Un bien que probablemente no conoceré hasta el Cielo!”