Mi pareja está en paro por culpa del coronavirus

Falta de autoestima, dudas sobre el futuro, angustias financieras… El coronavirus también está afectando económicamente a muchas personas. El desempleo, el cierre de un negocio golpea duramente a cientos de familias. Se trata de una prueba para todos los miembros pero especialmente para el que se ha quedado sin trabajo. Si es tu pareja, déjale claro que estás a su lado y que juntos también vencerán esta situación.

Para realizar este artículo hemos consultado a personas que han pasado por esta dura prueba con el fin de contar con su consejos que, espero puedan serles útiles:

“Mami, ¿papá va a tener que hacer como el pobre que pide dinero en el semáforo?” Es una pregunta de niño, por supuesto, pero viene a juntarse a esos puntos de interrogación que invaden las cabezas de los padres ante el brutal despido de un miembro del hogar: “¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué va a pasar ahora?”

Una situación difícil de aceptar a nivel personal

“Cuando Joël anunció su despido, dice Fabienne, madre de tres hijos, fue un verdadero cataclismo. Me eché a llorar, ya me veía en el comedor social”. El desempleo no es sólo un evento individual, ya que afecta a todos los que te rodean. La ansiedad se instala en el seno de la familia y conduce a un clima de inseguridad financiera que los niños sienten, especialmente en la adolescencia.

La primera víctima de este golpe de marea es el propio desempleado. En las conversaciones, la cuestión de la actividad de cada persona es central: “¿A qué te dedicas?” Joel, desempleado durante cuatro años, reacciona: “No puedo responder nada. ¡Me siento excluido!”

A la pérdida del estatus social se añade la sensación de ya no formar parte del sistema. Desaparecen las agendas llenas, las reuniones cercas de la máquina de café, los rituales de cada día, toda esta intensa actividad deja un vacío vertiginoso con la sensación de haber saltado del tren en plena marcha. Es peor aún si el desempleado es el jefe de familia ya que la ansiedad de no poder mantener a su familia puede atormentarlo.

La falta de autoestima se arrastra poco a poco, y aumenta al no encontrar trabajo. “Muy a menudo”, dice Fabienne, “mi marido dice que no sirve para nada”.

Christophe, que está a punto de vivir su tercer año de desempleo, admite: “Ya no estoy seguro de mi adaptación al mercado laboral, tengo miedo de no volver a encontrar un empleo”. La tendencia entonces es a retirarse en uno mismo y en el seno de la familia.

Tememos las reuniones con los vecinos, nos hacemos discretos para evitar a los conocidos en la calle. Incluso con los amigos, somos aprensivos con sus preguntas afectuosas, como apunta la psicóloga Ginette Lespine. Sabine, cuyo marido estuvo dos veces en el paro, señala: “Ya no salíamos: Bertrand consideraba que ya no tenía legitimad para estar con sus compañeros.”

Cuando el desempleo pone en tensión el equilibrio de la familia

La familia sufre de ello y los demás la juzgan: “En la escuela, mi hijo mayor no podía escribir – sin trabajo – en la casilla “Profesión del padre””, dice Pascale, cuyo marido, Christophe, fue despedido hace dos años. Sentía como una herida a su honor”. Los niños pueden experimentar la injusticia del despido como una carga.

La relación del desempleado con su entorno también puede deteriorarse. Los hijos o el cónyuge pueden desempeñar un papel de desahogo.” Joseph está muy tenso, ya no lo reconozco”, admite Hélène. A menudo estalla cuando estamos sentados para comer por una tontería como un vaso de agua que se cae. »

La pareja está sujeta a una gran tensión. “Los dos estábamos en casa y ya no nos soportábamos”, dice Fabienne: “Tenía la impresión de que él ocupaba mi lugar y yo el suyo. Era insoportable para mí”. Ya no hay trabajo, así que no hay horarios, la familia se interrumpe: las tardes se prolongan en el ordenador, con un despertar tardío a la mañana siguiente.”

La auto vergüenza, una imagen devaluada. Todo esto lleva a menudo a la somatización del desempleado y su familia. “He sido afectado físicamente por la situación de Bertrand,” dice Sabine, “con insomnio, ansiedad y gastritis”. A veces hasta la depresión. La prueba profesional suele ir acompañada de una crisis espiritual. “La gente grita, como Job: ‘Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’, dice Fabienne que se pregunta dónde está esa Providencia que nos ha dejado sin trabajo durante tantos años”. Es el momento de una especie de muerte para uno mismo.

La ayuda incondicional del cónyuge…

Durante esta etapa, ¿cuál puede ser el papel de la pareja? Hacer una contribución financiera, si él o ella trabaja, le da a la familia más comodidad. Una preocupación menos.

Pero su difícil tarea es sobre todo moral: “Mostrar una presencia cariñosa, estar disponible para escuchar cuando el otro quiere hablar, estar sonriente, ese es el comportamiento que traté de adoptar”, dice Sabine. Sin embargo, sin asumir la misión de entrenador o terapeuta. “Es un calvario que tenemos que vivir juntos, dice Stéphanie. Solíamos tener citas para hablar. Intentaba guiar a Paul hacia el futuro, para evitar que se detuviera en el pasado.”

¡Una presencia que debe ser discreta! Fabienne se dio cuenta rápidamente de que estaba interfiriendo demasiado en la búsqueda de empleo de Joël. Todos los consejos y prescripciones “Deberías hacer esto”, “Deberías haber llamado a fulano”, que tienen por objeto ayudar al cónyuge, deben ser prohibidos, porque lo infantilizan y lo hacen aún más introvertido.

La mirada positiva del cónyuge es irremplazable. Se puede valorar a la otra persona con palabras de aliento, subrayando lo que hace bien en casa o con los niños. Esto gradualmente reconstruye la confianza. “Cuando mi marido vuelve de una entrevista”, dice Pascale, “intento no juzgar nunca su actuación, sino darle una imagen positiva. Mejor aún, expreso mi admiración por su coraje para recuperarse cuando una pista fracasa. Saber decirle: Confío en ti“.

Y el entorno

Los niños, por otro lado, no son ni confidentes ni partidarios, pero algunas de sus actitudes pueden estimular fuertemente a los desempleados. “Mis hijos me apoyan mucho y eso me ayuda mucho”, dice Christophe. “Se mantienen al tanto de mi búsqueda, y si les pido que me perdonen por enfadarme demasiado, siento que son muy indulgentes”.

Para poder atravesar este desierto, existen oasis en los que se puede recuperar la fuerza. Una familia serena es el lugar fundamental para recuperar. Cuando la familia es numerosa, a menudo se manifiesta a través de propuestas muy concretas y útiles: cuidar de los niños, ayuda financiera.

Para ambos cónyuges, la red de amistad también es esencial. Enviar un mensaje de apoyo, enviar un currículum, invitar a una copa, mantenerse en contacto son gestos que ayudan a curar las heridas. La única condición es evitar las preguntas intrusivas y los consejos demasiado directivos.

“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados”

La fe sigue siendo, para aquellos que viven de ella, la principal fuente de aliento. “Cada mañana, expreso esta intención en una oración de abandono y confianza”, explica Christophe. “Las lecturas del día me llevan y se unen a mí: “tú eres de gran precio a mis ojos” (Is 43, 4), “Pidan y recibirán” (Jn 16, 24), “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados” (Mt 11, 28). Esto me permite volver a tener esperanza. Saber que otros están rezando por nosotros es también un gran consuelo.”

Una vez desempleado, la tentación de amargarse es fuerte. Pero el desempleo puede ser una oportunidad para ver más claramente en uno mismo y para conocerse mejor. Aunque parezca paradójico, este período puede ser un regalo de la vida para respirar, para dar un paso atrás, para entender sus errores, para reorientarse a veces.

También es el momento de volver a la vida familiar, de pasar tiempo juntos, de tener actividades familiares baratas, como un picnic o un museo, según los gustos de cada uno. “Estaba atrapado en mi trabajo”, recuerda Bertrand, “y apenas veía a mis hijos. Este período, aunque cargado de preocupaciones, nos permitió reunirnos, con mucha alegría, y redefinir mis prioridades”.

La familia puede fortalecerse en este momento. Para los cónyuges, enfrentar juntos esta prueba puede fortalecer la pareja. Es una oportunidad para comunicar más profundamente. “Rezábamos juntos todos los días para superarlo”, dice Stephanie. Vi el valor de mi marido.”

Dios puede arreglar los corazones mediante el desempleo

A través de la actitud, la fe y la fuerza de la pareja, los niños pueden aprender lo que es una prueba y cómo superarla. “Aprendemos la humildad, el distanciamiento respecto a la presión social y el éxito”, dice Joel. Sabine se da cuenta de que no veía el sufrimiento de los demás porque no prestaba atención. “Esta prueba permitió abrirme algo más a la compasión, a la fragilidad de la gente, y a escuchar más”. Fabienne gritó mucho contra Dios: “Un día me cansé de ello y me puse en disposición de confianza. ¡Descubrí el abandono cuando no sabía cómo pagar las facturas!” Para muchos, el desempleo es una caída vertiginosa en lo más profundo de su ser, donde redescubren al Señor: “El sufrimiento, la duda, el aislamiento han sido terribles”, admite Christophe, “pero he echado raíces en la fe. Sólo Dios salva de la desesperación, yo lo he experimentado”.

Florence Brière-Loth