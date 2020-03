Padres, evitad estos errores con vuestro hijo mayor

Nacer primero tiene muchas ventajas. Muchos lo testifican orgullosos y muy contentos de ello. Desde el punto de vista material, el de mayor edad llega a tenerlo todo antes de los otros: la ropa, la mochila escolar, los juguetes, el lugar al lado del conductor en el coche, el primero de sacar el carnet de conducir…

Su tamaño y su edad le dan autoridad sobre los demás, lo cual él sabe cómo aprovecharlo. Normalmente es un niño muy esperado y su nacimiento es una gran alegría. Incluso cuando el mayor se ha ido de casa, a menudo sigue siendo una referencia para los demás. Sin embargo, aunque el orden de nacimiento no determina el temperamento, sí implica una actitud por parte de los padres, un papel asignado al niño, que en última instancia da forma al personaje del mayor.

Ser el hijo mayor puede afectar al carácter de un niño

Sufre ansiedad

La primera característica del hijo mayor: la ansiedad.

Se puede explicar perfectamente. Es el primogénito el que hace que la pareja se convierta en padre y madre. Y esto no está exento de dificultades.

¡Cuántas ansiedades se producen a menudo durante el primer embarazo! Está también el miedo a ser malos padres, las ansiedades ante un defecto en el desarrollo físico que se transmite al niño…

Laure lo confirma. Su hijo mayor, Christophe, de 6 años, es muy nervioso: “Necesita estar tranquilizado emocionalmente. Con él, tengo que ser diferente con respecto a los demás porque me siento culpable. Tengo el recuerdo de haber vivido la espera de su nacimiento tanto en el asombro como en la angustia. Me preocupaba el más mínimo síntoma y sentía que debía quedarme quieta para protegerlo. De mis cuatro hijos, él era el que más lloraba.”

Es razonable

El hijo mayor también suele ser razonable.

Jean-Marie Plaud, director de escuela jubilado y padre de familia, explica: “Los padres quieren darle todo a su hijo mayor, todo lo positivo que experimentaron cuando eran niños y todo lo que no tuvieron. Así que tiene mucha presión. Eso explica su seriedad, su carácter introvertido y esta actitud de atención.”

El hijo mayor tiende a conformarse con la imagen proyectada sobre él por sus padres. “Incluso antes de que llegue, dice Jean-Marie Brossard, un psicólogo clínico que trabaja con niños, el niño ya tiene un proyecto parental. A menudo se le confunde con otro para compensar lo que uno de los padres no ha logrado.”

Es muy sensible

Otra constante del carácter del hijo mayor es la extrema sensibilidad. El primero en trazar el camino de los hermanos, lo encaja todo, y siente las pequeñas desgracias de cada día con mayor fuerza.

Clémence es la hija mayor, casada con un hijo mayor y nieta de dos hijos mayores. Ella sabe perfectamente de lo que habla: “Todos los hijos mayores tienen una sensibilidad muy complicada, probablemente debido a la extrema atención que los padres prestan a su primer hijo. Porque lo descubren todo con este, cometen muchos errores.”

Esta sensibilidad aumentada a menudo despierta en la madre un gran deseo de protección. ¡Cuidado! El niño siente esta preocupación y lleva la carga. Clemence lo notó con su hijo Romain. “Se da cuenta muy bien de que quiero protegerlo, así que ya no me cuenta sus dificultades, y cuando me entero de ellas, trata de tranquilizarme.”

Gladskikh Tatiana/SHUTTERSTOCK ©

Privilegios que a menudo resultan agobiantes

Los padres quieren estar orgullosos de su hijo mayor y quieren que sea perfecto.

Tienden a hacer que él o ella haga demasiadas actividades, sin la libertad de descubrir por su cuenta lo que realmente quiere. Con un primer hijo, los padres están todavía en la etapa teórica de la educación. Han leído sobre el tema y elaborado su pedagogía, o quieren reaccionar a la forma en que sus padres los han criado: “Nunca como ellos” o “Todo como ellos”. El niño siente estos intentos ya que, para calmar sus propias preocupaciones educativas, los padres a menudo intentan explicarse.

Para Jean-Marie Brossard, los padres piensan demasiado: “Los padres tienden a “psicologizar” demasiado la educación. Ellos corrigen a su hijo y luego se explican durante cinco minutos”. Una actitud paradójica que deja al niño preocupado.

La presión es aún mayor para el niño cuando también es el nieto mayor. El peso de los proyectos y deseos se concentra entonces en él, lo que hace que la tarea sea muy agobiante.

Cuando la pareja de padres es muy joven, los abuelos quieren ayudar y participar más. Es una espada de doble filo. Jean-Marie Plaud aconseja: “En este caso, los abuelos tienen que ser discretos para no asfixiar aún más al niño. De esta manera, evitan imponerse entre los padres y el niño.”

La llegada del hijo mayor también pone a los padres frente a su propia infancia, y despierta un sinfín de recuerdos. No es extraño que uno de los padres reviva las experiencias de la infancia cuando nace el hijo mayor. Puede producirse una forma de celos, como si fuera difícil mostrar misericordia a un hijo cuando el padre no benefició de esta misericordia. En el nacimiento del hijo mayor, se producen muchas curaciones internas. Tantas tensiones que afectan al niño.

Sean Dreilinger-CC

Responsabilización excesiva

Con un hijo mayor, hay que evitar ciertas cosas. Para los padres, la primera tentación sería la excesiva responsabilización. Cuando la hija mayor es de una familia numerosa, suele desempeñar el papel de segunda madre. Si el primer hijo es agresivo con los cadetes, es porque somos demasiado exigentes con él. A menudo, al no poder enfrentarse a sus padres, lo hace a través del siguiente. El segundo se encuentra entre un mayor que le hace sombra y un tercero que crece solo. Un lema bien conocido por los mayores y un poco agobiante: “¡Tienes que ser un ejemplo! »

La primera pregunta que hay que hacer es: ¿nosotros, los padres, somos ejemplares? “El ejemplo de los padres debería ser suficiente”, dice Jean-Marie Plaud.

“Tenemos que confiar en el hijo mayor, darle responsabilidades donde es apreciado, sin necesidad de pedirle que siempre sea un ejemplo“. En lugar de exigir que sea ejemplar, sería preferible presentarlo de forma positiva, no dándole una orden, sino más bien apoyándose en las cualidades del niño: “Eres una persona alegre, puedes enseñarlo a tus hermanos. Es una cualidad que debe ser compartida”.

Tenga cuidado de no poner el nivel demasiado alto, tratando de modelar excesivamente a su hijo. A menudo, los padres creyentes tienen una imagen mítica de la buena familia cristiana y aprietan el tornillo, para encajar en esta imagen delante de los amigos sin tomar en cuenta el bienestar del niño. Sobre todo porque es el mayor, y se espera que los otros lo imiten. Existe el riesgo de convertirlo en un niño sabio pero inhibido que no puede convertirse en él mismo. Este es el peligro de la idealización. El niño corre el riesgo de reventarse y desanimarse.

A3pfamily|Shutterstock

El hijo mayor tiene derecho a ser diferente

Es necesario que el hijo mayor sepa que es amado por sus padres, aunque tenga gustos diferentes. Muy pronto debe darse cuenta de que tiene derecho a ser diferente, a ser él mismo. “Es liberador para el hijo mayor”, dice Olivia, madre de tres hijos. “Si le haces comprender que puede ser creativo e ir más allá de sus padres en las áreas que le interesan. Pero siempre con respeto por aquellos que le precedieron.”

Para complacer a sus padres, Michel siempre ha cumplido con sus deseos. “Pero cuando alcanzaba una meta, me fijaban otra inmediatamente”, recuerda. “Sentía que la vida era una carrera de obstáculos, y que nunca sería lo suficientemente bueno”. Esta actitud fue transferida a su relación con Dios. Multiplicó los esfuerzos y también su ascetismo para complacer a Dios mientras sentía que este exigente Dios nunca estaba satisfecho. Si se espera demasiado de un niño, se ajusta a lo que se le pide, pero también existe el riesgo de impedirle que sepa cómo tomar sus decisiones.

Haciendo de la posición de hijo mayor una ventaja

Es habitual que los padres tomen a su hijo mayor como su confidente. Son más maduros y serios, y tienden a recibir mucha atención porque necesitan alguien con quien hablar. “Cuando el niño es el confidente, explica Jean-Marie Brossard, se le toma por otra persona, por el adulto con el que se desea compartir sus preocupaciones. Se le pide que abra sus oídos a las cosas que no es capaz de realizar. Es una forma de robar su infancia”. Y abogando por la despreocupación: “A veces hay que dejar que los niños sean irrazonables. No tienen la capacidad de pensamiento de los adultos”.

Valorar al hijo mayor significa reconocerlo en su posición de primogénito: “Seguramente sería mejor, cree Olivia, compensar las cargas que le confiamos al hijo mayor, dándole más oportunidades para afirmarse. Cuando el hijo mayor se da cuenta de que se le mira con respeto, se siente más libre para ser él mismo”.

Esto requiere ciertas autorizaciones: “Podemos permitirle acostarse un cuarto de hora más tarde”, aconseja Jean-Marie Plaud, “y así tener tiempo para hablar con él”. También implica una actitud positiva hacia él: “Nunca dejes de decirle a tu mayor sus cualidades. Le exiges mucho, para hacer de él o ella un hombre o una mujer independiente, debes saber mostrarle tu admiración por lo mejor de su persona”.

Florence Brière-Loth