¿Eres exigente con tus hijos?¿Lo sería Jesús?

Hay padres que piensan que se debe hacer todo lo posible para hacer más fácil la vida a sus hijos y otros que les exigen tareas casi imposibles. ¿Cuál es la actitud correcta que tener hacia los hijos? ¿Cuál es la visión cristiana respecto a la exigencia?ç

A veces pensamos que se debe hacer todo para facilitar el trabajo a nuestros hijos. Creemos que lo estamos haciendo bien rebajando nuestras peticiones, ofreciendo un servicio mínimo, una disciplina blanda.

A veces tenemos miedo de poner la barra demasiado alta. Error fatal. No son las exigencias las que asustan: ¡Es la ausencia de exigencias!

Lo que un joven busca, con todo el entusiasmo de su juventud, es vencer la dificultad.

Jesús también fue exigente con el joven rico: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven, y sígueme”. (Mt 19, 21).

El Señor no propone exigencias pequeñas al alcance de todos y muy razonables: ¡Él exige todo! Exige más de lo conveniente.

Además, los apóstoles no dejaron de exclamarse ante las demandas del Señor: “Al escuchar estas palabras, los discípulos quedaron profundamente desconcertados y dijeron:” Entonces ¿quién puede ser salvo? “.

Jesús los miró y dijo:” Para los hombres esto imposible, pero para Dios todo es posible ” (Mt 19, 25).

Y cuando Jesús habla de tomar su cruz y seguirlo, no tiene miedo de asustar a los mediocres. Él da la exigencia máxima, la única que valga la pena.

Es el papel de Satanás de proponer los caminos de la facilidad. Lo hace con Cristo cuando le propone de cambiar las piedras en panes cuando Él tenia hambre.

Lo que falta hoy no son las proposiciones para una vida fácil. Estamos saturados a saciedad de propuestas de facilidad, basta levantar los ojos para verse proponer la oferta del día, dinero gratis, el viaje soñado, el auto barato, etc.

Exigencias para un cristiano

A pesar de los discursos y los vientos en contra, hoy en día no faltan jóvenes llenos de ideales, en busca de altas exigencias, dispuestos para pagar con su persona, dispuestos a tomar los caminos empinados.

Lo que quizás falta son los adultos que tengan la audacia de pedir lo mismo que el Señor pide, los santos que tienen la audacia de decir con San Pablo: “Imítame, como yo asimismo imito a Cristo “. (1 Co 11, 1).

No es a más de facilidad a lo que aspiran tantos jóvenes, sino a más de exigencia. No exigencias de bajo costo, sino exigencias grandes y nobles, de aquellas que merecen que uno dé la vida por ellas.

“Todos los atletas en entrenamiento se imponen una disciplina severa; lo hacen para recibir una corona de laurel que se marchita, y nosotros, para una corona que no se marchita. Yo, si yo corro, no es sin fijarme la meta; si yo peleo, no es golpeando en el vacío”. (1 Cor 9, 25–26).

Alain Quilici