¿No te sientes bueno para nada? Dios tiene un mensaje para ti

La impresión de ser lamentable puede tener causas muy diferentes: un trasfondo de carácter, primeramente, agravado por heridas en la infancia; uno o más fracasos recientes que han dañado gravemente nuestro capital de confianza; fatiga (particularmente pesada en las noches oscuras y frías de invierno); la acumulación de tareas a realizar, las preocupaciones a enfrentar, los eventos imprevistos que alteran el orden de las cosas … y muchas otras razones que a menudo se entrelazan.

Cuando este sentimiento nos invade, dejémonos mirar por Aquel que no nos encuentra lamentables por nada… ¡y por una buena razón! Es Él quien nos ha hecho, a su imagen, y es Él quien nos salva.

Dios nos ama pase lo que pase

Estamos indudablemente bien lejos de imaginar hasta qué punto Dios se maravilla ante cada uno de nosotros. Quizás será una de nuestras mayores fascinaciones cuando nos presentemos ante Él. Dios ve nuestra belleza, y Él nos la revela.

Cuando oramos, incluso aunque esta oración sea aparentemente solo un monólogo lleno de distracciones y aburrimiento, Dios no cesa de repetirnos en su lenguaje silencioso:

“Tú eres mi hijo amado, eres hermoso, eres grande, eres el tesoro de mi corazón“.

La oración no exime de luchar contra las causas del desánimo, como la fatiga o el agotamiento.

¿Crisis existencial o cansancio pasajero?

Pero también es importante introducir una clasificación entre las obligaciones reales y las que no lo son (sabemos que Dios nunca nos pide más de lo que podemos lograr en un día), para darse el tiempo de descanso indispensable (y con más razón si necesitamos nueve horas de sueño mientras que otros pueden contentarse con cinco o seis), etc.

No nos asustemos al considerar como una crisis existencial lo que a menudo es solo una flaqueza más o menos transitoria, sino que tomemos este golpe de fatiga superficial o depresión profunda lo suficientemente en serio. Si no respetamos nuestro cuerpo, es toda nuestra vida espiritual que lo resiente.

¡Humildad ante todo!

Sentirse lamentable no es grave, siempre y cuando no sientas lástima por ello. Uno puede reconocer que no es nada, pero alegrarse porque Dios lo es todo: es lo propio de la humildad.

Pero cuando carecemos de esta santa humildad, la constatación de nuestros límites nos llena de amargura y de desánimo. Nuestro orgullo se rebela o desespera ante nuestros fracasos.

Dicho esto, la humildad no se conquista por la fuerza de las manos: el voluntarismo sobre este tema puede incluso conducir al resultado opuesto. El secreto, es santa Bernadette quien nos lo da:

“Son necesarias muchas humillaciones para hacer un poco de humildad“.

Los fracasos y otras humillaciones a menudo nos parecen como obstáculos en nuestra vida espiritual, retrocesos, obstáculos a la santidad.

La humilde Bernadette, por el contrario, nos enseña a acogerlos como oportunidades para volver cada vez más simplemente a el amor de Dios.

Es por eso que nunca seremos “lamentables”

“¡Soy lamentable!”: primer grito de angustia, esta observación se convierte en una llamada de auxilio, luego en un canto de alabanza. “El Señor hace maravillas por mí”.

Solos, nosotros somos lamentables, es verdad. Somos incluso menos que eso: no somos nada, en el sentido estricto del término.

Si Dios dejara de amarnos por un solo momento, dejaríamos de existir, pero Él nos ama y siempre nos amará: eso lo cambia todo.

Cualesquiera que sean nuestros fracasos, nuestros límites, cualesquiera que sean las razones, buenas o malas, que nos llevan a sentirnos por debajo de todo, cualquiera que sea la gravedad de nuestro pecado, no somos y no seremos nunca “lamentables” debido a este amor infinito de Dios por mí.

Lo principal es que aceptemos poner nuestra mano en la suya, para recibirlo todo de Él.

El niño no se preocupa por su impotencia: pone su confianza en el amor de sus padres. ¿No es este el bendito abandono al que Jesús nos invita cuando nos dice que el Reino pertenece a los niños y a aquellos que se parecen a ellos?

Por Christine Ponsard