Aleteia conversó con los creadores y el teólogo Pablo Blanco-Sarto para conocer los secretos del relicario que la Iglesia peruana obsequió al Santo Padre

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El Papa León XIV se lleva el profundo amor de América del Sur tras su visita. Pero también una cruz pectoral con las reliquias de los santos peruanos. Aleteia revela el interior del especial regalo que recibió de la Iglesia donde fue misionero.

Fue un pedido excepcional que requirió el esfuerzo de varias manos, el cual culminó con una bendición de la obra antes de su entrega, explica Beatrice Ciabatti, Gerente General Adjunta y Directora Creativa de ILARIA, la firma a la que el episcopado confió esta tarea.

“Desde el primer momento comprendimos que no estábamos frente a un encargo convencional. No se trataba simplemente de diseñar una joya, sino de crear una pieza de profundo significado religioso y espiritual destinada al Santo Padre”, detalla.

“Abordamos todo el proceso con muchísimo respeto, responsabilidad y emoción. Saber que la cruz llevaría las reliquias de santos estrechamente vinculados con la historia espiritual del Perú le otorgaba una dimensión extraordinaria”, confiesa.

También reconoce que en realidad se trata de un don, porque el obsequio trasciende lo material. “Lo más hermoso de esta experiencia es que su verdadero valor no está solamente en sus materiales o en su elaboración, sino en lo que representa”.

Courtesy of Beatrice Ciabatti

El mayor desafío: la micro ingeniería

Implicó un alto desafío: “El conseguir que esta pieza de dimensiones particularmente pequeñas lograra reunir tantos elementos simbólicos, religiosos y artísticos, y mantuviera al mismo tiempo su elegancia y armonía características”.

En efecto, la cruz contiene reliquias de primer grado. En concreto, posee elementos óseos (ex ossibus) de santa Rosa de Lima, san Martín de Porres, santo Toribio de Mogrovejo, san Juan Macías y san Francisco Solano.

Por ello, desde el punto de vista técnico, uno de los trabajos más delicados y complejos fue crear compartimentos individuales para albergar los diminutos fragmentos en su interior, respetando su integridad y asegurando un acabado impecable.

Para ello, la firma orfebre ILARIA requirió la estrecha colaboración de la Conferencia Episcopal Peruana: “Los obispos tuvieron un papel esencial en la gestión y obtención de las reliquias, sin las cuales este proyecto no habría tenido el mismo significado”.

El diseño: una fusión de nácar y plata

La cruz fue diseñada tomando como fuente de inspiración elementos del escudo pontificio: la flor de lis y las borlas, que se incorporaron cuidadosamente en la composición de las cuatro cantoneras que rematan los extremos de la cruz.

Se eligió nácar blanco como uno de los materiales protagonistas junto a la plata, “debido a su luminosidad, delicadeza y pureza visual”. Además, porque “su belleza natural aporta a la cruz una elegancia sobria, acorde con el profundo significado religioso”.

En el reverso se encuentra el escudo de León XIV, que fue la principal fuente de inspiración, junto con la inscripción "Abramos nuestro corazón", frase que coronó su visita al Perú y que refuerza el carácter personal y simbólico de esta obra.

Toda la elaboración se realizó mediante un cuidadoso trabajo artesanal, combinando distintas técnicas de joyería y platería, así como procesos de montaje, ensamblaje y acabado que exigieron una gran precisión y habilidad.

“La cruz lleva el cariño de todo un país”

Aunque con experiencia en el ramo, el pedido sorprendió a los artesanos. “Lo más emocionante fue pensar que una creación nacida de nuestras manos, aquí en el Perú, llegaría hasta el Santo Padre. ¡Fue un motivo de enorme orgullo!”.

Mientras que para Beatrice Ciabatti, la directora creativa que tuvo la delicada tarea de su diseño, el proyecto trascendió por completo todos los ámbitos: “Nunca imaginé que tendría la oportunidad de diseñar personalmente una cruz para el Pontífice”.

Courtesy of Beatrice Ciabatti

“Me emociona profundamente saber que el Papa León XIV llevará estas cinco reliquias en su pecho. Es un gesto de enorme significado, especialmente por el vínculo tan especial que el Santo Padre tiene con nuestro país”.

“Esta cruz lleva consigo no solo la historia y la fe del Perú, sino también el cariño de todo un pueblo hacia el Papa. Y pensar que hemos podido contribuir a crear ese símbolo de unión espiritual es uno de los mayores privilegios de este proyecto”.

¿El porqué de su necesaria belleza?

Santo Tomás de Aquino enseña que lo hermoso que vemos en el mundo es un destello de la belleza infinita de Dios, quien es la causa de todo lo lindo: cuando el ser humano experimenta lo realmente precioso, su corazón es atraído hacia su Creador.

Además, el mundo creado por Él no es obra de azar, sino resultado de un acto libre y amoroso de Dios que infunde orden y armonía en las cosas. Por eso, contemplar la naturaleza nos conduce a ver con el alma la creación donde Dios dejó su huella.

Dado que el ser humano es de cuerpo y espíritu, la Iglesia utiliza elementos materiales, como la cruz, la arquitectura, la música litúrgica, la pintura, los vitrales o el incienso para elevar el alma del hombre hacia las realidades del Cielo…

Una cruz sobre el corazón…

“La cruz pectoral es mucho más que un signo de la dignidad episcopal: le reitera que su vocación consiste en configurarse con Cristo y entregar su vida al servicio de la Iglesia. Por eso está cerca de su corazón”. Así lo explica para Aleteia el teólogo Pablo Blanco-Sarto.

Para el catedrático de Teología Sistemática y ganador del Premio Ratzinger 2023, “la plata y el nácar, trabajados con delicadeza y maestría, expresan cómo la belleza, fruto del talento humano, puede convertirse en camino de santidad y en forma de alabanza”.