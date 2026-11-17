Los agustinos tienen una larga historia en Perú, que se remonta al siglo XVI, ya que fueron algunos de los primeros misioneros cristianos procedentes de Europa

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Es bien sabido que el Papa León XIV, agustino, dedicó gran parte de su ministerio sacerdotal al servicio del pueblo peruano. En un principio desempeñó diversas funciones antes de ser nombrado obispo de Chiclayo en 2015.

Él pasó tanto tiempo en el país que llegó a naturalizarse ciudadano peruano y el país es su "segundo hogar". Sin embargo, el Papa León, entonces el padre Robert Provost, fue destinado a Perú debido a la larga tradición de los agustinos al servicio de este país sudamericano.

Llegada en 1547

En un principio, fueron los misioneros dominicos quienes llevaron el cristianismo al Perú en 1534, estableciendo una fuerte presencia en la región. Esta es una de las razones por las que dos de los santos más conocidos del Perú, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, eran dominicos.

Los dominicos se afianzaron desde el principio y lograron predicar con éxito el Evangelio a los pueblos indígenas.

No fue hasta 1547, aproximadamente 13 años después de la llegada de los dominicos, cuando los agustinos desembarcaron en Perú. El primer misionero agustino en llegar fue el padre Agustín de la Santísima Trinidad. Desgraciadamente, falleció poco después de su llegada, por lo que los agustinos tuvieron que enviar más misioneros para sustituirlo.

Según la página web "Fundaciones agustinas en todo el mundo", "a finales de mayo de 1551, doce frailes agustinos llegaron al Perú y fueron recibidos por el pueblo como santos, ofreciendo inmediatamente su ayuda para animarlos".

Más de 500 años después, tuvo lugar otro acontecimiento que haría posible que el padre Robert Provost (el papa León) fuera destinado a Perú.

En 1963, el papa Juan XXIII pidió a los "agustinos del Medio Oeste que reconstruyeran la Iglesia en el norte de Perú". Desde entonces, los papas han nombrado a agustinos como obispos de diversas regiones peruanas.

El padre Robert Prevost era miembro de los agustinos del Medio Oeste, y esa es una de las razones por las que fue nombrado obispo, ya que los últimos papas han confiado en los agustinos para gobernar la Iglesia local en Perú.