Resulta cómodo y práctico ver la Misa por internet, o en su defecto, escucharla por la radio o verla por la televisión; sin embargo, salvo situaciones específicas, estamos llamados a participar de manera presencial.

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Ahora ya casi nadie se acuerda de lo que vivimos en la pandemia - a menos, que, por desgracia, perdieran a un ser amado - . pero, en general, recordamos que no podíamos salir de casa y que el internet se convirtió en nuestra tabla de salvación, incluso para la parte espiritual.

La Misa transmitida por redes sociales

Es innegable que el internet y las transmisiones por las redes sociales fueron una solución importante para que no dejáramos de participar en la santa Misa dominical. Miles de parroquias alrededor del mundo -y hasta la Santa Sede- se unieron a la tendencia porque era la única manera de asistir.

Sin embargo, ya no es necesario recurrir a estos medios para vivir la Eucaristía, al contrario. Estar presentes en el la santa Misa y poder comulgar es insustituible.

Jesús y Mercedes prefieren acudir a la iglesia

Por supuesto, hay excepciones: para quienes están enfermos y sus cuidadores, para las mamás con niños lactantes y para las personas de avanzada edad que tienen dificultad para moverse sí es válida la Misa transmitida por algún medio de comunicación.

Y a pesar de que hay personas que podrían optar por quedarse en su casa, muchas prefieren ir a la iglesia. Es es el caso de Mercedes y Jesús, un matrimonio que nos comparte su manera de pensar:

"No es lo mismo escuchar la Misa por la televisión que escucharla en un templo" - dice convencida Mercedes - "Para mí, no es lo mismo", enfatiza.

Y da sus razones: "Yo digo: cuando uno está enfermo y no puede salir, pues sí, escucharla para no dejar esa devoción, pero también, si uno puede salir, si sale uno a otras partes, a otras cosas, ¿por qué no ir a escuchar su santísima Palabra al templo?".

Por otro lado, el padre mercedario José Guadalupe Serrano, comenta que "cuando hay una incapacidad, es válida, pero es más conveniente concurrir a la iglesia que es oficialmente el lugar dedicado para estos ministerios", concluye.

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