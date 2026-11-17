“Temo muchísimo que mi vida pueda desagradar a tu Hijo”, rezó a la Virgen con solo 16 años una víspera de Navidad

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El impulsor de la Regla de san Benito en la Europa medieval san Odón de Cluny solía dirigirse a la Virgen María como Madre de Misericordia.

A ella le rezó espontáneamente esta oración una vigilia de Navidad cuando tenía solo 16 años. Lo recordó el Papa Benedicto XVI en una audiencia general centrada en este célebre abad francés.

Oración

“Oh Señora Madre de misericordia,

tú que en esta noche has dado al mundo al Salvador,

dígnate interceder por mí.

Apelo a tu parto glorioso y singular, oh piadosísima,

para que inclines tu oído clemente a mis súplicas.

Temo muchísimo que mi vida pueda desagradar a tu Hijo,

y ya que, oh Señora, él se ha manifestado al mundo por medio de ti,

te ruego que él, por obra tuya, tenga sin tardanza piedad de mí”.

Shutterstock AI

“¿Me conoces?”

La advocación “Madre de misericordia” que le brotó siendo un adolescente, acompañó a Odón toda su vida y se difundió, primero en su monasterio y después por todo el mundo.

Su biógrafo Juan el Italiano recogió el relato de un monje de Cluny que descubrió a María como Madre de misericordia poco antes de morir. Así se lo explicaba a su abad y referente espiritual:

“Esta noche, padre, he tenido una visión en la que he sido elevado al cielo. He aquí que ha venido a mi encuentro una mujer de aspecto lleno de gloria y de extraordinario poder. Se ha acercado a mí y me ha dicho: “¿Me conoces?”. Y yo: “No, Señora”. Y ella: “Yo soy la Madre de la misericordia”. Y yo a ella: “¿Qué me ordenas hacer, Señora?”. “Dentro de tres días –me ha dicho- vendrás a este lugar a tal hora”. Y así sucedió. De hecho, transcurrido los tres días, el joven murió a la hora que la Virgen le había predicho. Por eso nuestro padre desde aquel momento tuvo por costumbre llamar a la bienaventurada María con el título de Madre de la misericordia”.

La herencia de san Odón de Cluny

Hoy millones de católicos se dirigen a la Virgen María habitualmente como “Madre de misericordia”, por ejemplo, en populares oraciones como La Salve.

Este nombre entrañable de María forma parte de una herencia espiritual de valor incalculable.

San Odón de Cluny promovió en el siglo X el silencio y la oración para acoger los bienes eternos a través de la humildad, la austeridad y la contemplación.

Fundó 15 monasterios, contagiaba bondad, dulzura y alegría, y dejó varios escritos y un testimonio que han acercado a millones de personas a Dios.