México se prepara para una peregrinación al Cristo del Cubilete en la que se espera a cerca de 70 mil jóvenes de todo el país. El presidente nacional de movimiento organizador reconoce que esta afluencia puede deberse a que “las necesidades de los jóvenes representan las necesidades de México".

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

El 30 de enero de 2027 miles de jóvenes peregrinarán, como cada año, desde las faldas del Cerro del Cubilete hasta la cima, donde se encuentra el monumento a Cristo Rey, en Silao, Guanajuato.

La Marcha Nacional Juvenil a Cristo Rey, o popularmente conocida como “el cubi”, es organizada por el movimiento nacional Testimonio y Esperanza (TyE). Se trata de una peregrinación de profundo sentido espiritual que busca dar testimonio público de la fe y contribuir a la civilización del amor.

El lema para la edición de 2027, “Nuestros pasos son ofrenda por México”, nace a partir de los testimonios recogidos por el equipo nacional, los cuales, además, fueron entregados a los obispos de México.

“Las necesidades de los jóvenes representan las necesidades de México. Este año pregunté a algunas personas por qué ofrecieron la marcha, algunos dijeron que por su abuelita, por su trabajo, porque no tienen trabajo, por un familiar desaparecido... Cada una es particular” compartió Ruben Loya, presidente nacional de TyE a Aleteia.

Crecimiento de peregrinos y nueva logística

Jóvenes durante la peregrinación anual al Cristo del Cubilete Yohana Rodriguez | ALETEIA

Se espera que, para 2027, el número de asistentes supere los 70 mil, puesto que los registros de camión en agosto pasaron de ser tres a cien comparados con 2026. El crecimiento, explica Ruben, lo atribuyen al esfuerzo que han hecho por generar contenido de calidad en redes sociales desde hace unos años.

“Eso por una parte, pero el punto más importante definitivamente es la misericordia de Dios. Sé que suena de speech, pero es así. Este año superamos el promedio de 50 mil y el Episcopado Mexicano nos preguntó, '¿Qué hicieron diferente?', y dijimos, 'Nada, lo que hemos hecho cada año, pero el Señor obra'”

“Me da gusto ver que 70 mil jóvenes se desprendieron un fin de semana de su realidad, pasaron frío, cansancio, hambre, los pies les dolían, para ir a los pies de Cristo Rey”, comparte.

Asegura que la logística ha cambiado hasta un 80 por ciento y se han creado 47 comisiones que les permitirán dar un seguimiento puntual a cada cosa, preparándose así, para una sorpresa de “tamaño mundial”.

Se instalarán “Módulos TyE” para tener contacto con los peregrinos a lo largo de la ruta y brindar mejor atención médica, y cuatro pantallas que transmitirán la misa para todos los que no podrán estar cerca.

Cambio de sede del Festival del Valle

La sede del festival donde se reúnen grupos y músicos católicos se mudará al Parque Guanajuato Bicentenario, el mismo lugar donde Benedicto XVI ofició misa en su visita apostólica a México en 2012.

“Había mucho caos en el Valle y ahora queda pequeño, el Parque Bicentenario es tres o cuatro veces más grande, nos permite tener más carriles y el flujo de peregrinos será mucho más rápido”, explica.

El Festival del Valle es famoso por ofrecer conciertos la madrugada previa a la marcha, este año hay tres países invitados, además de México. Concluirán con una adoración eucarística para dar paso a la marcha.

Fin del centenario de la Guerra Cristera

Damian Ordaz Montiel | Shutterstock

La edición 2026 fue especial al tratarse del año del centenario de la Guerra Cristera en México, el conflicto religioso que llevó a fieles católicos a levantarse en armas durante tres años (1926-1929) contra el gobierno de Plutarco Elías Calles, para rechazar leyes que limitaban el culto religioso.

“Una joven de Tepic, Nayarit, me dijo, 'Jamás creí que 100 años después siguiera el legado de mi abuelo, porque él fue cristero. Hoy, soy una cristera diferente, me toca llevar almas a Cristo rey'”, comparte Ruben.