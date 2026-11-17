La Redweek da visibilidad a una persecución religiosa que no deja de aumentar

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130 catedrales y más de mil iglesias y edificios de los cinco continentes se iluminan de rojo esta semana en señal de alarma por la creciente persecución a los cristianos.

La acción se enmarca en una campaña llamada Red Week para defender la libertad religiosa.

Con ella, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) se solidariza con millones de personas discriminadas por su fe.

El 10% de los cristianos, expuestos a persecución

“El acoso es una realidad que 413 millones de cristianos (1 de cada 6) viven en países donde la libertad religiosa está gravemente vulnerada. Y de estos, 220 millones de cristianos (1 de cada 10) están expuestos a la persecución”.

Lo explica a Aleteia el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, José María Gallardo.

Basándose en el informe de libertad religiosa 2025 publicado por su fundación, destaca que “los cristianos sufren ataques físicos o verbales en el 40% de los países del mundo”.

Según los datos recogidos por esta organización pontificia, “las iglesias cristianas sufren ataques en 1 de cada 3 países”.

Hoy en día, “los cristianos no pueden mostrar en público símbolos religiosos en 45 países del mundo”.

Y “la persecución obliga a huir a los cristianos de sus hogares en 1 de cada 6 países del mundo”.

Artículo 18

Para dar visibilidad a esta falta de libertad, durante la Red Weed se celebran diversos actos, especialmente el miércoles 18 de noviembre de 2026.

Además de la iluminación roja de edificios, AIN publicará un manifiesto por la libertad religiosa que pide respeto al artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Situación crítica

La entidad católica quiere “ser el altavoz de los millones de cristianos perseguidos y aquellos que sufren la falta de libertad para expresar su fe”.

Con la iluminación roja, trata de “hacer visibles sus rostros, historias y vidas conscientes de que su dolor no nos es ajeno”.

“La situación actual de la persecución a los cristianos es crítica”, asegura Gallardo.

El representante de AIN en España, recuerda que el Papa Francisco denunció que actualmente hay más persecución que en los inicios del cristianismo.

"Todavía no ha terminado la persecución de los cristianos; es más, en algunas partes del mundo ha aumentado”, añade citando a León XIV. “Pero su testimonio permanece como profecía de la victoria del bien sobre el mal".

Más de 10 años iluminando monumentos de rojo

La campaña de la iluminación roja de edificios para denunciar la persecución a los cristianos empezó en Brasil hace 11 años iluminando el Cristo Redentor.

En España se volverán rojos por un tiempo más de 260 edificios, entre ellos 10 catedrales, la Fuente Neptuno de Madrid, las Cortes de Aragón, la Puerta del Mar de Valencia y varias diputaciones y ayuntamientos.