Un acto de vandalismo en un santuario relacionado con Santa Faustina ha provocado indignación, pero la reacción de un transeúnte ofrece algo de esperanza

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Ver a un hombre riéndose mientras le arranca el brazo a una estatua de Jesús ya es lo suficientemente impactante. Pero ver cómo la figura cae al pavimento y se hace añicos, mientras los responsables parecen encontrar todo el episodio hilarante, resulta casi físicamente doloroso.

Independientemente de tus creencias religiosas, es difícil entender cómo alguien podría encontrar divertida tal falta de respeto, especialmente cuando el objeto en cuestión significa tanto para tanta gente.

Sin embargo, esta fue la escena captada por una cámara de seguridad en Vilna, Lituania, el 11 de noviembre, cuando dos hombres arrancaron el cuerpo de un crucifijo frente al Santuario de la Divina Misericordia. Mientras uno de ellos se llevaba la figura, esta sufrió daños en los brazos antes de caer y romperse en pedazos. Luego, los hombres huyeron, dejando la imagen destrozada en el pavimento.

Como es de esperarse, las imágenes han provocado indignación en todo el mundo, incluso entre personas que no comparten la fe católica.

Un santuario con un significado especial

Para los católicos, el lugar hace que el incidente sea especialmente angustiante. El Santuario de la Divina Misericordia alberga la imagen original de Jesús Misericordioso, pintada por Eugeniusz Kazimirowski en 1934 bajo la dirección de Santa Faustina Kowalska, siguiendo las visiones que ella registró en su diario.

La pintura, con sus característicos rayos de luz roja y pálida que emanan del corazón de Cristo y las palabras "Jesús, confío en Ti", se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la devoción católica. Los peregrinos viajan a Vilna para rezar ante ella, llevando sus propias preocupaciones, esperanzas e intenciones a un lugar asociado con la misericordia infinita de Dios.

La estatua dañada en sí misma tenía mucho menos valor en términos materiales. Según el vicerrector del santuario, el padre Elijas Anatolijus Markauskas, estaba hecha de plástico y se había comprado unos ocho años antes. Pero había sido bendecida, y la gente se detenía regularmente a rezar junto a ella. Su importancia no residía en el material del que estaba hecha, sino en a quién representaba.

Bondad de donde menos se esperaba

Y aunque las imágenes de los dos hombres han llamado la atención por todas las razones equivocadas, lo que sucedió después reveló otra faceta de la naturaleza humana.

Un joven llamado Aurimas se topó con la estatua destrozada después de que los hombres se hubieran ido. Según el padre Markauskas, él se sentía más cercano al budismo que al catolicismo, pero se sintió tan consternado por lo que vio que alertó al guardia de seguridad del santuario y a la policía. Luego se unió a otro transeúnte para recoger los fragmentos esparcidos por la acera, y pasó unas cuatro horas ayudando a recuperar las piezas rotas de Cristo.

Mientras los dos hombres se alejaban riendo, Aurimas, quien ni siquiera comparte la fe católica, se quedó atrás para recoger los pedazos. El contraste no podría haber sido mayor. Los fragmentos fueron finalmente colocados debajo de la cruz vacía y rodeados de flores.

La difícil tarea del perdón

Para el P. Markauskas, el incidente también ha supuesto un reto profundamente personal. Al hablar sobre la destrucción, compartió:

"Siento dolor porque no se trata solo de un objeto sagrado. Esta es la imagen de Aquel a quien amamos".

El sacerdote también ha sido abierto respecto a su propia lucha por responder sin ira, admitiendo que rezó pidiendo ayuda para no ceder al odio. Es una reacción que se siente particularmente humana. Es bastante fácil hablar del perdón cuando no somos nosotros quienes hemos sido heridos, pero considerablemente más difícil cuando tenemos la ofensa frente a frente.

Y, sin embargo, el P. Markauskas ha expresado su deseo de reunirse con el hombre responsable, según informó el medio lituano TV3.IT:

"No quiero castigar a ese hombre. Quiero verlo, darle la mano y preguntarle: "¿Por qué haces esto?".

Quiere que comprenda el daño que ha causado, dejando al mismo tiempo abierta la posibilidad del perdón.

En un santuario dedicado a la Divina Misericordia, esa respuesta conlleva un significado especial. El mensaje de Santa Faustina nunca fue que se debiera ignorar el mal obrar, sino que la misericordia de Dios sigue estando disponible incluso para aquellos que han hecho cosas terribles. La lucha del sacerdote por poner en práctica ese mensaje es quizás más conmovedora que una declaración inmediata de que todo ha sido perdonado.