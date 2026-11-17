Una mujer ha tenido la idea de hacerle un regalo maravillosamente personal a León XIV, ¡y es una idea que vale la pena copiar!

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¿Qué se le compra al Papa para Navidad? Un par de pantuflas nuevas parece poco probable, los chocolates podrían resultar algo predecibles y es de suponer que el Vaticano ya tiene suficientes adornos religiosos como para durar varias vidas.

Sin embargo, una mujer que saludaba recientemente al Papa León tuvo una idea mucho más personal: un árbol de Navidad en miniatura cubierto con fotografías de su familia.

En una fotografía compartida por SG News y acreditada a la cuenta de Instagram @corazondepaul, se puede ver a la sonriente mujer entregando al pontífice este adorno artesanal que, evidentemente, fue elaborado con mucho esmero y dedicación. Pero no era un árbol común y corriente. Aunque era pequeñito, estaba cuidadosamente rematado con detalles que parecían perlas, un adorno blanco en la punta y cubierto de diminutos retratos familiares.

Es un regalo que parece especialmente apropiado para un hombre cuyas nuevas responsabilidades lo han llevado muy lejos de la vida familiar que conoció mientras crecía en Chicago. Y aunque al Vaticano no le faltan magníficas decoraciones navideñas, este arbolito ofrece algo muy distinto: rostros familiares.

Mira más de cerca las fotografías. ¿Puedes reconocer a algún miembro de la familia Prevost entre esos diminutos retratos? ¡Quizás tengas que hacer zoom!

Y, de hecho, hay aquí una idea de regalo navideño que vale la pena tomar prestada. Un arbolito decorado con fotografías familiares podría ser un obsequio maravilloso para un abuelo, un pariente que vive lejos de casa o alguien que afronta la Navidad sin tener cerca a las personas que quiere. Y lo mejor de todo es que no requiere mucho dinero ni talento artístico, solo unas cuantas fotografías favoritas y un poco de dedicación. Y, a veces, esos son los regalos que las personas más atesoran.

Haz tu propio árbol de Navidad personalizado Necesitas: fotos digitales, silicíon frio, tijeras, brillantina, perlas o cuentas de bisutería, una esfera de unicel pequeña (de unos 3 a 4 cm de diámetro) para la punta, un cono de unicel o cartón grueso de unos 20 a 25 cm de altura, una base o pedestal pequeño blanco (puede ser una base de madera pintada de blanco o dos discos de unicel de distintos tamaños apilados).



¿Cómo hacerlo?



Prepara la base y la punta: pinta de blanco o de algún color de tu preferencia y después forra la base con las perlas o material de manualidades que desees, deja secar.



Diseña y recorta las fotografías: entra a Canva y selecciona las fotos de tu preferencia utilizando una plantilla para poder imprimirlas en tamaño pequeño. Recórtalas en cuadros o rectángulos limpios. Recorta los bordes de manera que encajen como un mosaico o collage sin dejar espacios vacíos entre ellas.



Forra el cono con las fotos: empieza a pegar las fotografías desde la parte inferior del cono hacia arriba, formando hileras horizontales que rodeen toda la figura. Asegúrate de presionar bien las fotos para adherirlas mejor.



Une las piezas: pega la base del cono forrado sobre el pedestal blanco. Pega la esfera (punta del árbol) y,finalmente, la base.

