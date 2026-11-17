Durante 45 minutos, el Papa León XIV charló con los periodistas que viajaban con él al finalizar su viaje apostólico por Sudamérica. Respecto a sus próximos viajes, la periodista Valentina Alazraki preguntó sobre una futura visita a México
El 16 de noviembre de 2026, al inicio de su largo vuelo de regreso de Lima a Roma, el Papa dedicó aproximadamente 45 minutos a conversar con periodistas, entre ellos varios corresponsales de los tres países que visitó durante su sexto viaje apostólico: Uruguay, Argentina y Perú.
Hablando con energía en inglés, español e italiano, el pontífice de 71 años no mostró signos aparentes de fatiga. Habló, en particular, sobre cómo sobrellevó su reciente cirugía de pulmón, pero también sobre su alegría por estar de regreso en Latinoamérica, en sus antiguos territorios de misión.