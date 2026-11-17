Hablando con energía en inglés, español e italiano, el pontífice de 71 años no mostró signos aparentes de fatiga. Habló, en particular, sobre cómo sobrellevó su reciente cirugía de pulmón, pero también sobre su alegría por estar de regreso en Latinoamérica, en sus antiguos territorios de misión.

El 16 de noviembre de 2026, al inicio de su largo vuelo de regreso de Lima a Roma, el Papa dedicó aproximadamente 45 minutos a conversar con periodistas, entre ellos varios corresponsales de los tres países que visitó durante su sexto viaje apostólico: Uruguay, Argentina y Perú.

Durante 45 minutos, el Papa León XIV charló con los periodistas que viajaban con él al finalizar su viaje apostólico por Sudamérica. Respecto a sus próximos viajes, la periodista Valentina Alazraki preguntó sobre una futura visita a México

Una enfermedad llevada a cabo con serenidad

Al ser preguntado por un periodista uruguayo sobre su estado físico, el Papa respondió que, a pesar de la cirugía de pulmón "algo importante" a la que se sometió el 13 de octubre, el viaje nunca estuvo en duda. "Desde el principio, tuve claro que el viaje estaba planeado y quería realizarlo", afirmó, citando entre las razones de su recuperación "cierta determinación" propia de su carácter, pero también "la ayuda de los médicos" y "el poder de la oración", que se manifestó en los numerosos mensajes recibidos de todo el mundo durante su hospitalización. "Debo decir que no estoy al 100%, pero me encuentro bastante bien, y la resistencia es uno de los dones que el Señor me ha concedido".

León XIV relató con detalle el descubrimiento de su cáncer, que fue una completa sorpresa, ya que no había presentado "ningún síntoma" y se sentía bien. El tumor fue detectado durante un chequeo médico anual de rutina: "Al principio, era como una sombra", explicó, antes de que otras pruebas confirmaran su presencia.

El Papa indicó que afrontó la situación con serenidad, confiando en los médicos y siguiendo su recomendación de someterse a cirugía rápidamente: "Estaba tranquilo. Sentí que era necesario actuar y me dije: hagámoslo". Confirmó que el tumor había sido extirpado por completo y que permanecía localizado, por lo que no requiere más tratamiento en esta etapa. Solo son necesarios los chequeos médicos periódicos.

Más allá de su propio caso, León XIV quiso enviar un mensaje a quienes están enfermos y preocupados, haciendo hincapié en la importancia de la prevención y las revisiones médicas: "Es importante hacerse chequeos, centrarse en la prevención y cuidar la salud". "También pienso en mi hermano, que, como saben, está pasando por una situación mucho más difícil. Nosotros también estamos afrontando esta dura prueba con gran confianza en el Señor", confió el Papa, refiriéndose al cáncer de su hermano Luis Prévost.

“Quizás me gustaría que esta experiencia también sirviera de ejemplo para quienes sufren y a veces sienten mucho miedo”, añadió, instándolos a no temer al tratamiento cuando sea necesario. Finalmente, atribuyó el éxito de su operación tanto a la atención médica como a la oración: “Gracias a Dios, en mi caso, con la fuerza de las oraciones de tantas personas, todo salió muy bien. Estoy aquí para dar testimonio de ello”.

León XIV también explicó que no había firmado una carta de renuncia en caso de coma o enfermedad grave. "Por el momento, no lo creo necesario, gracias a Dios", explicó, señalando que "el derecho canónico ya contempla varias disposiciones que abordan estos asuntos". "Incluso antes de ser elegido papa, ya pensaba en estas eventualidades", reconoció. Poniendo "todo en manos de Dios", aseguró que, si surgiera la necesidad, probablemente consideraría firmar dicho documento, pero que por el momento no lo veía necesario.

Próximos viajes

Respecto a sus próximos viajes, el Papa explicó que la única visita confirmada oficialmente para 2027 sigue siendo a Corea del Sur para la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl. También reiteró su deseo de visitar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, aunque aún no pudo confirmarlo formalmente.

Los contrastes de Uruguay, Argentina y Perú

León XIV también repasó los retos y las particularidades de los tres países que visitó.

Respecto a Uruguay, donde la comunidad católica es relativamente pequeña, explicó que no se debe "confundir pequeñez con insignificancia", citando el ejemplo de "Belén, de aquellos pequeños pueblos adonde Jesús llegó con su mensaje". Asimismo, los católicos uruguayos, en su opinión, constituyen "una semilla que germinará".

Al ser interrogado por la periodista argentina Elisabetta Piqué sobre su relación con Javier Milei, el Papa negó cualquier tensión particular. Explicó que había percibido la "disposición del presidente argentino a escuchar su mensaje, tanto a su llegada como a su partida", lo cual consideró "muy positivo". También mencionó un "entendimiento mutuo" respecto al "valor de la vida, el valor del ser humano". Especificó que había conversado con él sobre la importancia de prestar atención a los más vulnerables.

"Hay quienes intentan forzarme, en ciertos países, a ir hacia la derecha o hacia la izquierda", dijo, molesto, asegurando que el mensaje que transmite "no es político".

También señaló que cuando Javier Milei visitó el Vaticano para reunirse con Francisco en 2024, ambos "aparentemente se llevaron muy bien", a pesar de que "representaban posturas políticas muy diferentes". Sin embargo, el Papa declinó responder a la pregunta de por qué Francisco nunca había visitado su propio país, remitiéndose a "eso al misterio de la vida eterna, donde podremos preguntárselo".

Al ser cuestionado sobre la polarización de la sociedad argentina y el colapso de la clase media, reiteró que los cristianos de todo el mundo tienen el deber de "construir puentes, de buscar la reconciliación". Las diferencias de opinión no deben "llevarnos a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento", insistió, exhortando a una búsqueda incansable del "bien común".

El Papa León XIV recibe un impacto en el rostro por un rosario lanzado desde la multitud mientras recorre el lugar en el papamóvil, a su llegada para una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima ALFREDO ESTRELLA | AFP

En Perú, el Papa destacó la devoción popular, recordando con cariño el pequeño incidente ocurrido antes de su última misa en Lima, cuando una feligresa, con gran entusiasmo, le arrojó un rosario que le golpeó en el ojo. "El gesto de esta persona, que con gran fe simplemente quiso ofrecerme un rosario", dijo, "da testimonio de un entusiasmo extraordinario, una fe profunda y el deseo de recibir la bendición del Señor a través de su sierva".

Él veía un "verdadero don de Dios" en el entusiasmo popular de la gente, que a veces ponía en aprietos a la policía al intentar acercarse y tocarlo. Comparaba este fervor con el episodio evangélico de la mujer que simplemente quería tocar el borde del manto de Cristo para recibir su bendición.

Revive el viaje de León XIV con 12 imágenes: