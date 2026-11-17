Monseñor Arturo Bañuelas ganó recientemente el Premio Lumen Christi por su destacada labor de formación de más de 80.000 laicos para la evangelización

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Hace décadas, monseñor Arturo Bañuelas era un joven sacerdote que oraba sobre la dirección de su futuro ministerio, cuando le llegó una inspiración.

“Tras finalizar mis estudios de doctorado, participé en un retiro de discernimiento en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para orar sobre la dirección de mi futuro ministerio”, declaró a Aleteia.

Fue allí, bajo la mirada amorosa de la Virgen María, donde llegó la inspiración: había llegado el momento de preparar y formar a los laicos para que asumieran el papel que les correspondía en la vida y la misión de la Iglesia.

Los laicos como líderes misioneros

En aquel entonces, explicó, los laicos solían ser vistos como "participantes pasivos" en la Iglesia. "El ministerio estaba principalmente en manos del clero, y a los laicos se les consideraba poco más que 'ayudantes del sacerdote'", afirmó.

Pero el Concilio Vaticano II había “llamado a toda la Iglesia a redescubrir la dignidad y la responsabilidad que se nos confiaron a través del Bautismo”, dijo.

Los laicos no son meros espectadores en la Iglesia. Mediante el Bautismo, participamos de la misión de Cristo, y cada uno de nosotros está llamado a poner sus dones únicos al servicio del reino de Dios.

Fue allí, orando en la basílica, donde se le ocurrió la idea de fundar el Instituto Tepeyac, un centro de formación para laicos. Con sede en la Diócesis de El Paso, Bañuelas afirma que "Tepeyac nació bajo la sagrada tilma de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México".

Desde 1988, laicos católicos, catequistas y ministros de teología, Sagrada Escritura y pastoral acuden a Tepeyac para formarse y profundizar en su fe. Tepeyac ofrece programas de teología y estudios bíblicos de varios años; programas de certificación ministerial reconocidos por la diócesis; y cursos especializados, talleres, retiros y un Instituto de Verano. Los cursos se imparten tanto en inglés como en español.

Más de 80.000 laicos han asistido a los cursos de formación del Instituto Tepeyac, encontrando la formación que necesitan para llevar a otros a Cristo y enseñar sobre su Iglesia con convicción.

En los últimos 50 años, esa visión ha seguido inspirando la misión de Tepeyac: "Formar católicos adultos que asuman el lugar que les corresponde en la vida y el ministerio de la Iglesia". También se trata, según él, "de construir el templo de Guadalupe, un lugar donde las personas se encuentran con Cristo y donde trabajamos juntos para construir una nueva humanidad sin fronteras, donde nuestras diferencias se convierten en bendiciones en lugar de excusas para la división, y donde cada persona es tratada con dignidad y respeto".

El Premio Lumen Christi

El 3 de noviembre, la Sociedad de Extensión Católica otorgó a Monseñor Bañuelas el Premio Lumen Christi, el máximo galardón de la Sociedad, que se concede a "quienes irradian y revelan la luz de Cristo en las comunidades a las que sirven". En la ceremonia de entrega, se donaron 100.000 dólares para apoyar su ministerio y el de la Diócesis de El Paso.

El padre Jack Wall, presidente de la Catholic Extension Society, declaró: “Consideramos a Monseñor Bañuelas como uno de los sacerdotes más excepcionales de los Estados Unidos... Ha sido un honor colaborar con él durante décadas”.

Jorge Salgado | Jorge Salgado

En un momento en que muchos adultos hispanos se están alejando de la Iglesia Católica, ¿cómo puede extenderse el ministerio de Mons. Bañuelas para que otras diócesis se beneficien de este tipo de fortalecimiento y apoyo en la evangelización? Aquí les presentamos nuestra conversación con Monseñor Bañuelas.

¿Por qué este tipo de formación laica, tanto en inglés como en español, es tan necesaria en su zona?

Es fundamental que la Iglesia reconozca y valore los numerosos dones que los laicos aportan al ministerio. Cuantas más personas participen en el ministerio, más visible será la presencia salvadora de Jesucristo en nuestras comunidades. Nuestros programas de formación ofrecen una sólida base en teología católica, espiritualidad, justicia social, desarrollo humano, enseñanzas papales y las tradiciones vivas de nuestras comunidades fronterizas. Cada día, la luz de Cristo se hace visible a través de los ministros que llevan la Comunión a los enfermos, visitan a las personas en prisión, alimentan a los vecinos en los bancos de alimentos, dirigen estudios bíblicos y grupos juveniles, preparan a las parejas para el matrimonio, acompañan a las familias, ofrecen retiros, dirigen grupos de apoyo a las viudas, celebran tradiciones religiosas populares y se solidarizan con los pobres, los marginados y los excluidos. En toda nuestra diócesis, los laicos asumen cada vez más su papel fundamental en la vida y la misión de la Iglesia. Son verdaderos ministros, comprometidos con una vida de santidad y un discipulado misionero al servicio del reino de Dios. Hacen visible la presencia salvadora de Jesucristo, no solo en teoría, sino en cocinas y aulas, en albergues y parroquias, en nuestras calles y en la frontera. Cuantos más ministros formemos, más visible será Cristo entre nosotros. Hasta la fecha, más de 80 000 personas han participado en los programas de formación de Tepeyac.

¿Qué es lo más importante que le gustaría que la gente supiera sobre el Instituto Tepeyac y su labor de formación y evangelización?

Tepeyac existe para ayudar a las personas a convertirse en discípulos misioneros maduros, comprometidos con el servicio al reino venidero de Dios. Los laicos tienen una contribución extraordinaria que hacer a nuestras comunidades parroquiales y a toda la región fronteriza. Reciben formación no solo porque tenemos escasez de sacerdotes, sino porque esta es su vocación, su responsabilidad bautismal y su llamado. Tepeyac debe seguir siendo una voz audaz, intrépida y profética: no una voz de odio, sino de santa valentía; no una voz que humilla, sino una que defiende la dignidad humana; no una voz que profundiza la división, sino una que nos llama a la reconciliación, la justicia, la alegría, la compasión y la paz. Nuestra Señora de Guadalupe se apareció a un pueblo sumido en la conquista, el sufrimiento y la división. Les ofreció un signo de ternura, pertenencia y esperanza. Su llamado a construir un templo nos inspira a construir mucho más que una estructura física. Nos desafía a contribuir a la construcción de una sociedad donde cada persona tenga un lugar, donde nadie sea prescindible, donde los pobres nunca sean olvidados y donde nuestras diferencias se conviertan en dones para el bien común. La opción de Tepeyac por y con los más pobres debe ser más que un eslogan. No nos define lo que poseemos, sino lo que amamos. Y el amor se vuelve creíble cuando nos solidarizamos con aquellos a quienes se les ha negado su dignidad. Dios nos ha bendecido con Tepeyac: un signo de esperanza en tiempos difíciles, una escuela de santidad para discípulos misioneros, un llamado al servicio, un taller para el liderazgo de servicio, un promotor de la justicia y un lugar donde la sabiduría de la Iglesia se pone directamente en manos del Pueblo de Dios.