Uno de los días más esperados se acerca, todo está planeado, ¿pero qué pasa si uno de tus seres queridos hace falta para el gran día? Una tanatóloga responde

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Nadie nos prepara para enfrentarnos al duelo de la muerte, en especial cuando estamos por vivir uno de los días más especiales: nuestra boda. Sin embargo, es ahí donde nos preguntamos ¿cómo se camina hacia el altar cuando falta quien soñó ese momento contigo?

Quien ha perdido a uno de sus padres sabe que la boda, además de una fiesta, es un día en el que la ausencia se hace más visible. Lejos de ser una señal de que algo anda mal, esa mezcla de gozo y nostalgia es profundamente humana. Acompañada de la fe y de algunos gestos sencillos, la ausencia puede encontrar un lugar dentro de la celebración.

Cuando el duelo se reaviva el día de la boda

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La especialista en Psicología y Tanatología, Alicia Hernández, compartió para Aleteia que el duelo no es lineal, sino cíclico. Por lo que, "una boda representa una transición vital e importante donde cultural, familiar y emocionalmente se espera la presencia de seres queridos significativos". A su vez, comparte que esta reactivación del duelo no constituye un retroceso, sino el enfrentamiento a una dimensión inédita de la ausencia de esa persona.

Por ello, la experta hace énfasis en que no debemos sentirnos mal si el duelo que creíamos superado regresa el día de nuestra boda, ya que es completamente normal sentir alegría por un día tan especial y, a la vez, sentir nostalgia y tristeza por aquella persona que quisiéramos que compartiera ese momento con nosotros, pero que no estará físicamente.

"Las emociones pueden coexistir, puesto que no funcionan como interruptores y no se puede apagar la tristeza por obligación social". Detalló Alicia.

De ahí la importancia de darte permiso de sentir, de llorar sin vergüenza y comunicarle a tu pareja lo que estás afrontando para procesarlo y dejar que ambas emociones sean expresadas con amor. Además, la pareja llega a convertirse en un soporte fundamental de empatía para afrontar ese momento.

El papel de la pareja ante la vulnerabilidad emocional

La especialista señala que "el otro debe comprender que se trata de una reacción humana, esperada, ante un anhelo profundo, evitando emitir juicios o prejuicios".

Sin embargo, hace la aclaración de que cada persona reacciona de manera distinta y cada una necesita aspectos específicos, por ello, es importante compartir, no solo la emoción, sino las necesidades para transitar por este momento: unos minutos de espacio para asimilar, un abrazo o simplemente escuchar y acompañar.

¿Y si llega la culpa…?

Muchas veces, durante el duelo, llega un momento en el que por fin logramos disfrutar de actividades, personas o momentos que anteriormente nos costaba aprovechar; pero luego de ello, llega el sentimiento de culpa porque pensamos que no deberíamos sentirnos bien y disfrutar sabiendo que el ser querido ha fallecido.

"El amor no se mide por el sufrimiento, y la alegría puede coexistir con el recuerdo honroso".

Ante esto, Alicia Hernández explica que, desde la Tanatología, aunque este sentimiento es normal, debemos abordarlo desde la resignificación de la experiencia, entendiendo que disfrutar no es una traición ni significa olvido, sino una forma de honrar la vida y el amor depositado por el familiar ausente.

Cómo honrar su memoria el día de la boda

Alicia reconoce que "los seres humanos son simbólicos", por lo que recomienda llevar a la practica momentos que nos recuerden a la persona y, a la par, disfrutar al máximo el día. Estas son algunas alternativas:

1 Un detalle para recordar

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Ese día podemos llevar con nosotros un artículo o accesorio personal que nos recuerde a la persona: un broche, un bordado en el vestido o en la camisa, un pañuelo o un dije en el ramo de novia. Estos pequeños objetos permitirán que estén presentes en nuestra memoria afectiva.

2 Dedica un momento de oración

Ora por la persona que, aunque ya no está físicamente, nos acompaña en la comunión de los santos y en nuestro corazón. Además, podemos incorporarlos en las peticiones durante la misa.

3 Un brindis

Dedica un momento para agradecer y recordar la memoria de la persona durante el brindis. Esto ayuda a traerlos a nuestros corazones.

4 Una boda con esperanza y amor