Vence el miedo a que algo le pase a tu hijo cuando sale de casa

Aprende a soltar el control y transformar la angustia en confianza y fe cuando tus hijos adolescentes comienzan a vivir su independencia fuera del hogar.

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Cuando los hijos adolescentes comienzan a salir a fiestas, reuniones y viajes, a muchos padres de familia los invade una extrema sensación de que algo malo les pueda acontecer; incluso llegan a sentir que pueden tener un accidente o imaginan toda clase de calamidades. Esto tiene como consecuencia perder la tranquilidad y dejar de dormir hasta que sus hijos vuelvan a casa.

El choque entre su independencia y nuestro apego

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Estos temores tienen una lectura especial, pues los adolescentes tienen el gusto de comenzar a vivir su independencia y distanciamiento del hogar, mientras que los padres necesitan aprender a desprenderse de ellos y transmitirles la confianza de que todo estará bien.

Y ahí parece ser el punto más difícil y delicado: los hijos quieren su independencia y los padres se enfrentan con su dependencia a ellos, con ideas como que sin mi cuidado, vigilancia y protección pueden suceder todo tipo de imprevistos y peligros para ellos.

Ciertamente los hay y desde luego que es importante considerarlos —los adultos ya tienen más experiencia—, pero de allí a dejar volar la imaginación y atormentarse cada vez que salen, especialmente en la noche o de viaje, es otra cosa.

Disciplina interior para frenar la angustia

Esto requiere de mucha disciplina interior cuando la mente inicia con sus fantasías de accidentes, asaltos, drogas y alcohol. La pregunta obligada es: "¿Qué está realmente en mi poder en este momento?". Y la respuesta es prácticamente nada, más que controlarme a mí mismo, respirar y mantener la calma, estar disponible para cualquier imprevisto y estar serenos sin contaminar el ambiente del hogar con ansiedad y preocupaciones excesivas.

Cuando el hijo sale de casa, necesita no llevar a cuestas el miedo de sus padres y, sobre todo, la confianza de que habrá un buen comportamiento.

Soltar desde la fe y la confianza

En sentido profundo, al salir de casa ya no están en tus manos y tenemos que ponerlos en manos del Señor. Darles la bendición y en silencio entregárselos a la protección del Padre es un verdadero ejercicio y testimonio de fe.

Sigue tus actividades normales y despeja tu mente de fantasías y emociones negativas, que solo te alteran y someten a una tortura mental que tú mismo te estás ocasionando.

De cierta forma ya no están bajo tu control, y lo mejor que puedes hacer es controlarte a ti mismo. Porque de no ser así, los hijos perciben que salir con sus amigos es motivo de angustia para sus seres amados, lo que conduce a que inicien la práctica de ocultar información, minimizar las cosas que van a hacer, hasta mentir.

Confiar es un verdadero acto de amor

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Confiar en ellos y ponerlos en manos de Dios no es abandonar la responsabilidad. Es descubrir que la responsabilidad más profunda es no hacer de tus miedos y preocupaciones el centro de tu experiencia y transmitírsela a ellos. Es tu oportunidad también de transmitir la serenidad que has cultivado y que ahora quieres que ellos tengan. Es presencia de tu amor y no su ausencia.

Es mostrar a tus hijos que tienes confianza en ti y en ellos, de que aceptas que tienen que comenzar su vida independiente de casa y ejercer correctamente su libertad ya sin supervisión ni vigilancia.

Cada vez que salen y se despiden de ti, muéstrales tu amor, tu confianza, lo mejor de ti, y no tus miedos, agobios y una lista de recomendaciones. Acepta que no son tuyos, y que la educación que les has dado ha sido basada en la confianza en Dios, en sí mismos y en el correcto ejercicio de su libertad.