¿Qué puedes aprender de las peregrinaciones?

Personalmente o en grupo, las peregrinaciones son una expresión de religiosidad popular que pueden enseñarte a vivir tu espiritualidad más de lo que crees.

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Todos hemos escuchado que los fieles católicos emprenden peregrinaciones porque su fe los motiva a viajar a un santuario o lugar santo para cumplir una promesa o pedir alguna gracia, un evento de religiosidad popular que para quienes son ajenos a esta tradición, puede parecerles solo un paseo.

Sin embargo, esta arraigada costumbre tiene un significado más profundo.

Un camino para alcanzar un destino

El documento de la Peregrinación en el gran Jubileo del Año 2000 dice que la peregrinación "ha ocupado siempre un lugar importante en la vida del cristiano" (2).

Y es cierto. Muchos hemos visto transitar por algunas carreteras a grupos de peregrinos a pie, en bicicleta o en automóvil, porque "el cristiano se ha puesto en camino para celebrar su fe en los lugares que señalan la memoria del Señor o en aquellos que representan momentos importantes de la historia de la Iglesia"

Por eso es muy común su visita a los santuarios marianos y de los santos que mantiene vivo su ejemplo.

La peregrinación comenzó con Adán

Además, no se trata de un hecho reciente. Desde Adán, la Iglesia reconoce su peregrinar desde la llamada a caminar con Dios hasta la desobediencia y la esperanza de salvación (4).

Y es más, en la Biblia vemos muchos ejemplos de peregrinaciones: Abraham que sale de su tierra, Moisés que dirige al pueblo por el desierto hacia a tierra prometida, los judíos que subían a Jerusalén...

Por eso, los cristianos seguimos caminado rumbo a la casa del Padre en este peregrinaje en el mundo.

Lo que se aprende

Así mismo, quien emprende una peregrinación entra en un proceso de conversión, siente ansia de intimidad con Dios y presenta su súplica confiada para sus necesidades materiales (2).

Por eso "en todos y cada uno de sus múltiples aspectos, la peregrinación ha sido un maravilloso don de gracia para la Iglesia".

Además, quien peregrina aprende a ponerse en manos del Señor, a olvidarse de sí mismo, por lo menos en esos día, porque la meta es llegar a a venerar al santo o a la Virgen y adorar a Dios.

El peregrino entiende que puede olvidarse de lo superfluo y vivir de lo mínimo, y que, al final del camino todo eso quedará aquí y se presentará ante el Dueño de la vida solo con su fe y sus obras.

Pero, ante todo, comprende que Cristo es "el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14, 6) y encontrarse con Él es lo único que importa.