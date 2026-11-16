Perú: ante un grupo de personas mayores, León XIV invita a luchar contra los «desiertos individualistas»

Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. Hoy, el Papa vuelve al Vaticano.

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«Perú necesita más oasis de fraternidad y menos desiertos individualistas», exclamó León XIV durante su visita a una residencia para personas mayores aisladas, en Callao, el 16 de noviembre de 2026. En el último día de su viaje por América Latina, el Papa abogó por una atención que tenga en cuenta tanto el cuerpo como el alma.

La residencia de la comunidad de las «Hermanitas de los Ancianos Abandonados», que el Papa visitó este lunes por la mañana, está situada en Callao, en una diócesis que Robert Francis Prevost dirigió durante un año, de 2020 a 2021, en calidad de administrador apostólico. Este centro atiende a personas mayores en situación de abandono o vulnerabilidad. Inaugurado en 1942, este centro acoge a 61 residentes. Unas 20 000 personas se habían congregado a lo largo del recorrido del pontífice y a la entrada del edificio. A su llegada, León XIV pudo asistir a una demostración de baile y escuchar diferentes testimonios.

Una voluntaria, que lleva 39 años colaborando en esta residencia, explicó que veía «el rostro de Cristo» en cada uno de los residentes, y destacó que cuidar de ellos consiste también en ofrecerles «cariño, respeto y dignidad». Agradeció a León XIV su visita, que consideró «una profunda alegría y una bendición». En nombre de los residentes, un anciano, por su parte, elogió la dedicación de las religiosas, a las que calificó de «ángeles que velan por nosotros cada día», y confesó que la visita del Papa renovaba su esperanza, incluso «en el ocaso de nuestra vida».

En su discurso, León XIV calificó esta residencia de «oasis de dignidad y esperanza para las personas mayores». Se mostró satisfecho de ver que estas estructuras «se multiplican» por todo Perú, y pidió que se creara una «red» de centros donde «los más pobres y desfavorecidos» sean «acogidos con amor y respeto».

Al rendir homenaje a las «Hermanitas de los Ancianos Abandonados», que gestionan esta residencia, el pontífice recordó su lema: «Cuidar los cuerpos para salvar las almas». Según él, la sociedad debe tomar conciencia de que «la capacidad de cuidarnos unos a otros es una dimensión importante de nuestra humanidad».

El papa León XIV observa cómo los residentes de edad avanzada interpretan la tradicional danza «marinera» durante su visita a los residentes y al personal de un centro gestionado por las Hermanitas de los Ancianos Abandonados en Lima, el 16 de noviembre de 2026. El papa León XIV pone fin a una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, en la que ha destacado las prioridades en materia de justicia social que marcan los primeros pasos de su papado, completando así un exigente itinerario que muchos dudaban que pudiera terminar apenas un mes después de someterse a una operación de pulmón. (Foto de Tiziana FABI / POOL / AFP) TIZIANA FABI | AFP

«Sé que Perú tiene mucho que ofrecer»

«Por desgracia, sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece ni atención ni asistencia a los cuerpos, y en las que tampoco se cuida de las almas», señaló con pesar. El jefe de la Iglesia católica hizo un llamamiento a los cristianos para que no se mantuvieran «indiferentes» ante el abandono de «los cuerpos y las almas» de muchas personas.

«Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas», afirmó León XIV. Al igual que «el alma y el cuerpo» están unidos, invitó a no «separar la fe que profesamos de las obras que realizamos».

Recordando que el país andino ha «recibido tanto gracias a la caridad cristiana», el pontífice peruano-estadounidense se preguntó: «¿Por qué somos tan pocos los que transmitimos la antorcha a las nuevas generaciones? ». Animó a los peruanos a «un retorno» a los «orígenes de [su] fe», volviéndose hacia «los sacramentos, la catequesis, la adoración eucarística y la caridad fraterna». «Sé que Perú tiene mucho que ofrecer», afirmó al concluir la penúltima intervención de su viaje.