León XIV partió de Perú para regresar a Roma

Para acompañarle al aeropuerto en el momento de su partida hoy, una multitud eufórica ha invadido los bulevares, aclamándole al paso de la comitiva.

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Tras once días de gira por Sudamérica, León XIV partió de Lima (Perú) hacia Roma el 16 de noviembre de 2026 a las 14:28 (20:28, hora de Roma). El Papa se despidió de su país de adopción, que se empeñó en visitar un año y medio después de su elección, expresando su profundo apego a esta tierra que le ha forjado. Durante las aproximadamente 14 horas y 40 minutos de vuelo, está previsto que ofrezca una rueda de prensa con los periodistas presentes a bordo —entre ellos, I.MEDIA—, como es habitual al regresar de los viajes pontificios.

«No tengo palabras para expresar mi profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y las bendiciones recibidas estos días», afirmó León XIV al celebrar una última misa con la población este lunes por la mañana, con la que concluyó su estancia. «Aquí me enseñaron a ser obispo y hoy he aprendido un poco más a servir como sucesor de Pedro», confió el Papa.

Ante el millón y medio de fieles reunidos frente a él en la base aérea de Las Palmas, el pontífice se refirió a la «alegría contagiosa», los «cánticos» y las «danzas coloridas» de las numerosas personas con las que se había encontrado durante estos seis días. Todas estas cosas han «reforzado [su] pasión por la misión hasta los confines del mundo», aseguró. «Que Dios te bendiga, mi Perú», concluyó finalmente el 267.º papa.

Si bien León XIV no dejó de expresar su especial apego al país andino en el que vivió unos veinte años, los peruanos se lo devolvieron con creces: allá donde iba por el territorio que recorrió, el «papá peruano» fue recibido con gran júbilo. Desde su llegada, su conexión con esta tierra fue notable. Además de los tres millones de personas que salieron a las calles de Lima para darle la bienvenida, su iniciativa de cantar el himno nacional al unísono con sus compatriotas conmovió a todos. «¿Se puede ser más peruano que eso? Se me saltaron las lágrimas», confesó a I.MEDIA Luis, natural de la ciudad de Cuzco. Y añadió: «¡Ya no se podrá decir que el Papa no es realmente peruano!».

«Es un inmenso honor para todo nuestro pueblo, para todos nosotros, los peruanos, tener por primera vez un Papa peruano», afirmó por su parte María del Rosario. La profesora y virgen consagrada de la diócesis de Chosica, que acudió a ver al pontífice a la catedral de Lima, resumió así con convicción los sentimientos de toda una nación. Los titulares de la prensa internacional, por otra parte, han destacado ampliamente este regreso «como un héroe» del antiguo misionero y obispo a la patria que le concedió la ciudadanía en 2015.

Y de nuevo, para acompañarle al aeropuerto en el momento de su partida hoy, una multitud eufórica ha invadido los bulevares, aclamándole al paso de la comitiva. En la pista del aeropuerto de Callao, el Papa fue recibido en nombre del Gobierno por Luis Fernando Galarreta, vicepresidente primero y presidente del Consejo de Ministros. Al son de un coro de niños vestidos con camisetas en las que se leía «Gracias por volver a casa», el jefe de la Iglesia católica subió la escalera de embarque, se giró para saludar con la mano por última vez y luego desapareció en la cabina.