León XIV, explorador de los contrastes de Perú

Este domingo ha sido uno de los días más intensos del viaje de León XIV a Perú. Tres vuelos y más de 2,000 kilómetros recorridos llevaron al Papa desde las cumbres andinas de Cusco hasta las puertas de la Amazonía, en Pucallpa. Dos territorios, dos mundos, pero un mismo fervor popular y un mismo deseo de ser escuchados

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Tras una salida matutina bajo una lluvia inusual en Chiclayo, ciudad que por lo general tiene un clima muy seco, el Papa llegó a Cusco, antigua capital del Imperio inca, donde se había reunido una multitud inmensa. Según las autoridades, cerca de 500 000 personas siguieron su recorrido, lo que equivale a la población total de la ciudad, mientras que otras 100 000 asistieron al encuentro organizado en el parque arqueológico de Saqsayhuamán, junto con representantes de las tradiciones locales.

TIZIANA FABI | AFP

En su discurso, León XIV recordó la singularidad del mensaje cristiano, sin ceder a la tentación del sincretismo. Al referirse implícitamente a los primeros momentos de la evangelización del Perú, el Papa destacó el cambio radical que propone la fe cristiana en comparación con las antiguas tradiciones incas: mientras que los antiguos "subían en busca de lo divino", en realidad, para la Iglesia, "es Dios quien desciende en busca de sus hijos e hijas".

En medio de la multitud ferviente y entusiasta, a pesar de la lluvia y el frío propio de los 3.400 metros de altitud, Antonieta, originaria de Cusco, vive esta visita con una emoción especial. Recuerda la visita de Juan Pablo II, aunque en ese entonces no pudo conocerlo. "Así que es el segundo papa, pero el primero que puedo ver aquí. Dios se ha encargado de que esto sea posible. Me dan ganas de llorar", confiesa. Conmovida por la sencillez de León XIV y su apego a Perú, espera que su visita traiga "salud, inteligencia y sabiduría" al país. Entre los jóvenes también se sentía la emoción de manera palpable. "Es la primera vez que veo a un papa. Es imposible de describir", cuenta su sobrina Carmen, estudiante.

Desde la cordillera hasta la selva amazónica

Al mediodía, cambio de escenario: un segundo vuelo lleva a León XIV a Pucallpa, una ciudad de más de 300 000 habitantes en el corazón de la Amazonía peruana. Bajo un calor sofocante, se reúne allí con unos 5 000 misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, en particular de la comunidad Shipibo-Konibo.

HUGO ALEJOS | AFP

Los representantes de los pueblos indígenas aprovechan este encuentro para denunciar la discriminación, las violaciones a sus territorios, las presiones económicas y el dominio del narcotráfico. Todas estas heridas amenazan a sus comunidades, sus lenguas y su medio ambiente.

Posteriormente, el Papa se dirige a un campo deportivo de la ciudad para celebrar una misa, ante 100 000 participantes. Para Alejandro, ingeniero civil originario de la región, la visita del Papa es una oportunidad valiosa para dar visibilidad a estas realidades. "El Papa eligió a Pucallpa como ciudad representativa de la Amazonía. Estamos muy contentos de que haya venido aquí, esto renueva y fortalece nuestra fe", asegura.

Mientras el país atraviesa graves dificultades, especialmente en materia de delincuencia y desigualdades, Alejandro espera que este paso permita que los pueblos amazónicos sean más escuchados y respetados. "Muchos lugares de nuestra Amazonía se han visto debilitados por empresas que anteponen sus intereses económicos al respeto por el territorio y por las personas que viven aquí, en el corazón de esta Amazonía tan antigua", explica. "Vemos en esta visita una pequeña oportunidad que nos permite expresarnos y darnos a conocer", insiste Alejandro.

Una esperanza que comparte su amiga Tracy, originaria de una ciudad cercana, quien resume sencillamente lo que espera de este encuentro: "Viene a traernos un mensaje de amor, paz y unidad para nuestro país".

JOSE ANGULO | AFP