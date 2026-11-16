¿Hay diferencia entre vida eterna y vida después de la muerte?

«Con la muerte, la vida no se pierde, sino que se transforma», entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos realidades?

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Como católicos, creemos en la vida eterna y a menudo nos preguntamos cómo es la vida después de la muerte. El profesor Felipe Aquino, en un vídeo publicado en la página web de Canção Nova, nos ayuda a entenderlo.

Vida eterna

El profesor aclara que la vida eterna, como su propio nombre indica, es una vida que no tiene fin. Para el cristiano, la vida eterna comienza en este mundo, con el bautismo, que es la vida de Dios en nosotros. El profesor afirma:

«Esa vida de Dios en nosotros es una vida eterna, solo que, por ahora, aquí en la tierra, con todas las dificultades de la tierra. Y, tras la muerte, continúa».

La vida eterna se mantiene gracias a los sacramentos, en los que recibimos la gracia de Dios, y continúa tras la muerte en una dimensión transformada. Es tras la muerte del cuerpo físico y el juicio particular cuando definiremos cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida eterna.

La vida después de la muerte

La Iglesia enseña que, tras la muerte, pasaremos por dos tipos de juicios: el particular (inmediatamente después de la muerte) y el juicio final (cuando Cristo regrese).

Hay dos pasajes bíblicos que lo ponen de manifiesto. En la Carta a los Hebreos, por ejemplo, leemos: «Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después venga el juicio» (Hb 9,27).

Por su parte, san Pablo, en la segunda carta a los Corintios, explica: «Tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Allí cada uno recibirá lo que se haya merecido, según el bien o el mal que haya hecho mientras estaba en el cuerpo» (2 Cor 5, 10).

Por lo tanto, tras la muerte, cosecharemos el fruto de nuestra vida terrenal. Podemos recibir la recompensa más anhelada, es decir, el cielo; ser enviados al purgatorio para luego disfrutar de la comunión divina; o sufrir el castigo de ser condenados al infierno.

Para terminar, el profesor Felipe Aquino aclara: