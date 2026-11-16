¿Es mejor caer bien a los demás o ser fiel a uno mismo?

En las redes sociales y entre amigos no faltan consejos sobre cómo conquistar a alguien. Pero, ¿de verdad tenemos que seguirlos para gustarle a alguien?

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El coqueteo se ha convertido en todo un campo de estrategias. Si nos guiáramos por algunos consejos en las redes sociales, casi podríamos creer que existe un manual sobre cómo despertar el interés de otra persona: espera antes de responder, nunca te muestres demasiado accesible, planifica cuidadosamente tus mensajes, mantén la distancia, crea un aire de misterio… Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos: ¿tenemos que jugar a juegos —o incluso actuar y fingir— para gustarle a la otra persona?

La necesidad de caerle bien a los demás es natural

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Bérengère de Charentenay, terapeuta matrimonial y familiar, ofrece una respuesta un poco diferente: "Cuando nos gusta alguien, es totalmente natural que queramos causar una buena impresión. Con el tiempo, nos iremos revelando cada vez más; pero es comprensible que al principio mostremos sobre todo nuestras cualidades positivas". La seducción implica una cierta selección: mostramos algunas cosas, mientras que otras las guardamos para nosotros mismos por un tiempo. "La propia palabra 'seducción' ya contiene la idea de atraer a la otra persona hacia nosotros. La necesidad de caerle bien a los demás es profundamente humana", destaca la experta.

El deseo de mostrar la mejor versión de uno mismo también puede estar relacionado con el miedo al rechazo. "En algunos casos, interpretar un papel determinado puede convertirse en un mecanismo de defensa. Una persona que ya ha sufrido un rechazo después de mostrarse tal como es, puede aprender a controlar mejor lo que revela de sí misma. Con el tiempo, puede comenzar a presentar a los demás una versión de sí misma que considera más fácil de querer. Así, fingir ya no es solo una forma de seducir. Se convierte en una forma de evitar el rechazo", explica la consejera.

En otras palabras: el hecho de que queramos mostrarnos de la mejor manera posible no significa necesariamente que nos hagamos pasar por otra persona. "Todo depende de la intención que haya detrás. ¿Queremos crear una relación duradera o simplemente usar a la otra persona para lograr algo?", advierte Bérengère de Charentenay, y recuerda que a nadie le gusta que lo traten únicamente como un objeto.

Conquistar sin mentiras

El deseo de seducir se remonta a las primeras etapas de una relación amorosa. El psicólogo canadiense Yvon Dallaire, en su libro ¿Quiénes son esas parejas felices?, describe cuatro etapas en la formación de una relación de pareja: la pasión y la etapa de la "luna de miel", caracterizadas por el enamoramiento romántico, la fusión y la idealización del otro; la etapa de la decepción, cuando se revelan la realidad y las imperfecciones; la etapa de la aceptación, que implica, entre otras cosas, dejar de lado el deseo de cambiar al otro; y, por último, la etapa del compromiso, que se basa en una relación más consciente y realista.

"Precisamente en la primera etapa, cada uno muestra de manera totalmente natural sus facetas más atractivas, mientras que el otro ve sobre todo aquello que le atrae y le gusta. Luego llega la decepción: se revelan los hábitos y las imperfecciones, y también se hacen más evidentes ciertas diferencias. La otra persona ya no es solo esa persona encantadora de las primeras citas", explica Bérengère de Charentenay.

Aunque esta etapa puede ser difícil, es esencial para el desarrollo de una relación de pareja.

De la relación imaginaria a la relación real

Alberto Menendez Cervero | Alberto Menendez Cervero

Según el psicoanalista Jean Georges Lemair, es precisamente esta etapa la que permite la transición de una relación imaginaria a una relación real. Comienza cuando el otro ya no se ajusta por completo a los ideales y expectativas que hemos proyectado en él. La experiencia puede ser difícil, pero permite a la pareja liberarse de las ilusiones y, poco a poco, reconocer al otro como una persona independiente y diferente.

El reto, por lo tanto, no consiste en eliminar por completo el atractivo físico, sino en que la primera impresión que damos permita, con el tiempo, descubrir también otras facetas de nuestra personalidad.

"Nuestra imagen externa suele ser el primer punto de contacto. Solo con el tiempo, cuando se crea un ambiente de confianza y seguridad, la relación se profundiza, lo que permite a cada uno ir bajando poco a poco la guardia y revelar su verdadero yo. Es importante que la brecha entre la imagen que mostramos al exterior y lo que realmente somos no sea demasiado grande", explica la experta.

¿Entonces tenemos que fingir para que le gustemos a alguien?