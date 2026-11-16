«El pueblo peruano es también mi pueblo»: León XIV se despide de su país de adopción

Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. Hoy, el Papa vuelve al Vaticano.

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Como colofón a su gira de 12 días por Sudamérica, León XIV celebró una última misa en Lima el 16 de noviembre de 2026. Desde la capital de Perú, presentó su hoja de ruta a los católicos, esbozando los contornos de una Iglesia que no busca imponer su poder, sino dar testimonio a través de la «dulzura».

Tras visitar la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el Papa recorrió 24 kilómetros en coche hasta llegar a la base aérea de Las Palmas, donde le esperaban 1,5 millones de personas para la celebración final del viaje. En este terreno arenoso de la Fuerza Aérea Peruana, se habían acondicionado unas 70 hectáreas para este encuentro con el Papa, que comenzó con un largo recorrido en papamóvil.

«Siempre os llevaré en mi corazón», prometió el pontífice al término de su visita de seis días, que le llevó a seis ciudades del país. «¡Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo!», exclamó, provocando los aplausos de la multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Expresó su deseo de que su paso dejara «buenos frutos en todo Perú» y animó a los católicos a movilizarse: «Mi viaje llega a su fin, ¡pero el tiempo de la misión continúa!».

La dulzura frente a la arrogancia del mundo

En este mundo «herido por la arrogancia», el Papa explicó que la misión de la Iglesia es «continuar la obra de Jesucristo, con su poder, tan diferente de los poderes del mundo». Este «nuevo tipo de fuerza» no es otra cosa que «el poder del amor crucificado», precisó. Recomendó a los fieles que cultivaran «una gran libertad de espíritu y una actitud de escucha paciente».

El Papa se inspiró una vez más en su meditación en una figura que le ha acompañado durante toda su estancia y sus años en Perú: san Toribio de Mogrovejo (1538-1606), misionero español que fue el segundo arzobispo de Lima. Este «Apóstol del Perú» es conocido por haber recorrido incansablemente el territorio a pie para acercarse a las poblaciones más remotas, en particular a los indígenas.

En contraste con otros métodos más coercitivos, Toribio de Mogrovejo tenía la «convicción de que la dulzura era la única forma de anunciar la “verdadera religión”», subrayó León XIV. En medio de las comunidades indígenas, quería que el abandono de sus creencias ancestrales para adherirse al cristianismo «fuera fruto de su libre albedrío, sin ningún tipo de coacción».

Un obispo que no temía desagradar a los poderosos

El papa número 267 destacó los esfuerzos de Toribio de Mogrovejo por conocer a fondo a los indígenas, aprendiendo su lengua y sus creencias, y luchando «por la ordenación de indígenas y mestizos, a quienes muchos miembros del clero seguían menospreciando». También alabó su integridad: «No aceptaba ningún regalo, ni siquiera el más modesto, de nadie».

Aunque el obispo del siglo XVI no excluía a «nadie», sentía predilección por los más desfavorecidos, pues «los únicos que no pueden esperar son los pobres». Tras cada visita pastoral, señaló el Papa, «se llevaba consigo folletos que contenían […] denuncias y reclamaciones relativas a la población indígena, dirigidas al rey, con el fin de poner fin a las injusticias». Todas estas actitudes le valieron «oposiciones y calumnias, incluso por parte de las autoridades».

Dentro de la Iglesia, León XIV recomendó valorar «las diferencias, las sensibilidades y los pensamientos diversos en la unidad de la fe». Abogó por la «sinodalidad», que consiste en «escuchar, dialogar, acoger las sugerencias del Espíritu y poner en práctica el discernimiento comunitario», en busca de «la verdad».