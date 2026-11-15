Lactancia materna: ¡Haz como María!

La maternidad de la Virgen María es un ejemplo para muchas mujeres. La fuerza, la ternura y la confianza: todo ello se refleja también en la escena en la que amamanta al Niño Jesús. Esta escena ha inspirado a los pintores a lo largo de los siglos

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Al amamantar al Niño Jesús, la Virgen María no solo saciaba su hambre física, sino que también lo rodeaba de ternura y cercanía. Hoy, toda madre puede encontrar en esta escena fuerza, paz e inspiración, porque la lactancia materna no es solo un acto biológico, sino un gesto profundamente espiritual. Sé como María: amamanta con amor.

La leche materna en las Escrituras

La lactancia materna aparece en la Biblia en más de una ocasión. A veces es una metáfora de la obtención de sabiduría o de la bendición de Dios. El profeta Isaías dijo: "¡Alégrense con Jerusalén, regocíjense en ella todos los que la aman! Disfruten mucho con ella todos los que se han afligido por ella, para que puedan mamar hasta saciarse del pecho de su consuelo; para que extraigan leche con deleite del pecho lleno de su gloria". (Is 66,10-11).

También el apóstol Pablo compara la lactancia materna con la transmisión de la fe: "Y yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche, y no alimento sólido, porque eran débiles; de hecho, aún no son fuertes". (1 Cor 3,1-3)

Mientras Él decía esto, una mujer de entre la multitud le gritó: "¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron!" (Lc 11,27)

Virgo Lactans

María amamantando a su Hijo es un motivo frecuente en la pintura. Se la conoce como Virgo lactans, la Virgen lactante. Los italianos, por su parte, la llaman Madonna del Latte —la "Virgen Lactante". El hecho de que la Virgen María amamante a su Hijo resalta la naturaleza humana de Jesús y muestra su cuidado maternal hacia las personas. Los Padres de la Iglesia, como Efrén el Sirio, también se refirieron a esto en sus escritos.

Las primeras representaciones de este tipo se remontan a la antigüedad, aunque se popularizaron en el siglo XII. Fueron muy populares en el arte medieval y renacentista. Esto cambió tras las reformas del Concilio de Trento, que las restringió por razones morales.

En la tradición ortodoxa y bizantina existe el tipo de ícono de la Galaktotrophousa (gr. Γαλακτοτροφούσα), es decir, la "Madre Lactante". Representa a María amamantando al Niño Jesús. Destaca la plenitud de la naturaleza humana y divina de Cristo.

Lactatio Bernardi

"La lactancia de San Bernardo" (en latín, lactatio Bernardi) es un motivo iconográfico extraordinario relacionado con este monje medieval. Representa una escena en la que la Virgen María dirige un chorro de leche desde su pecho directamente a la boca de San Bernardo de Claraval. Según la leyenda, San Bernardo le rezaba con tal fervor que ella se le apareció y le otorgó "alimento espiritual" en forma de leche.

Este es un símbolo de la gracia, la sabiduría y el cuidado maternal. Esta escena, que hoy en día resulta un tanto controvertida, en la Edad Media era una expresión del profundo vínculo entre el santo y María como Madre de la Iglesia, así como una alegoría de la alimentación espiritual del alma a través de la fe y la contemplación.

La lactancia materna en las pinturas de los maestros

El motivo de María amamantando al Niño Jesús ha fascinado a los pintores a lo largo de los siglos. No se percibía nada inapropiado en este acto. Al contrario, era la escena más natural bajo el sol: una imagen de amor maternal, cercanía y calidez. Destacaba la humanidad de Cristo. Cómo Dios encarnado nació de una mujer y fue amamantado por ella.