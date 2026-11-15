La única santa canonizada de Uruguay era amiga de Juan Bosco

Este pequeño país sudamericano no contaba con ningún santo canonizado hasta 2022, año en que la Madre Francisca Rubatto fue canonizada por el Papa Francisco

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El Papa León ha tenido una agenda muy apretada durante su viaje apostólico de 12 días por Sudamérica, haciendo primero una parada en Uruguay, antes de continuar hacia Argentina y luego Perú. Como en cualquier viaje apostólico, hay tantos discursos que escuchar y encuentros que seguir que resulta imposible estar al día, y es asombroso cuánta fuerza es capaz de infundir el Espíritu Santo a los Sucesores de Pedro.

Un pequeño detalle de la estancia de León en Uruguay que quizá haya pasado desapercibido es una breve mención a la primera santa canonizada de Uruguay en una de sus homilías.

El Papa León mencionó su ejemplo al reflexionar sobre el inspirador testimonio de las fieles católicas de este pequeño país:

"Desde los primeros días de la fundación de la nación, Uruguay ha estado íntimamente vinculado a una Madre. Desde entonces, han pasado generaciones, las circunstancias han cambiado, incluida la relación de muchos uruguayos con la fe. Sin embargo, ella ha permanecido aquí. Mientras María acompañaba la historia de este pueblo, al mismo tiempo, en tantos hogares, otras mujeres preservaban la fe y la transmitían a sus hijos… Esta tierra también cuenta con nombres de mujeres inscritos en su historia de fe. Entre ellas se encuentra Santa María Francisca Rubatto, que decidió quedarse entre vosotros y servir a los más necesitados de aquí".

Es una breve mención, pero brinda la oportunidad de hacer un paso atrás y recordar el ejemplo de la primera santa canonizada de Uruguay.

Al servicio de los más necesitados

Nacida en Italia en 1844, Anna Maria Rubatto se dedicó desde muy joven al cuidado de los enfermos y los que sufrían, y se trasladó a Turín tras la muerte de sus padres, cuando tenía 19 años.

Allí conoció a San Juan Bosco y colaboró impartiendo clases de catecismo en sus oratorios salesianos.

Un día, mientras se dirigía a un pueblo cercano, oyó el grito de un joven que pedía ayuda. Vio que una piedra le había caído encima desde la obra en la que estaba trabajando y le atendió las heridas.

Resultó que aquel edificio iba a ser una casa de hermanas franciscanas, y las hermanas que allí se encontraban se percataron de lo ocurrido y creyeron que era una señal de que Anna María debía unirse a su comunidad.

Tras consultar con su director espiritual, San Juan Bosco, ingresó en la orden franciscana y tomó el nombre de hermana María Francisca de Jesús. Apenas unos años después de su ingreso, en 1885, la hermana María cruzó el océano para fundar una nueva comunidad franciscana en Montevideo, Uruguay.

Una nueva tierra

Allí se convirtió en una figura clave de la Iglesia católica en Uruguay y se dedicó a atender a los pobres y enfermos de la región.

Según Vatican News, "la Madre Rubatto también llevó a cabo una encomiable labor de formación y evangelización: se aseguró de que las jóvenes aprendieran un oficio para que pudieran ganarse la vida sin tener que depender de sus familias. Les enseñó a leer, escribir, cocinar, coser y bordar, pero también les ofreció formación religiosa".

A sus hermanas les decía: "Sed hermanas del pueblo".

La Madre Francisca falleció de cáncer a los 60 años en 1904, pidiendo que la enterraran en Uruguay, un lugar que ocupaba un lugar especial en su corazón. Fue beatificada por San Juan Pablo II y posteriormente canonizada por el Papa Francisco en 2022.