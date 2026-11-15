En México, 3.5 millones de niños trabajan

Mientras millones de niños mexicanos acuden a la escuela, juegan o conviven con sus familias, otros deben dividir sus días entre el estudio y el trabajo, o abandonar definitivamente las aulas. Un estudio del ITESO revela que México lleva una década sin avances sustanciales para erradicar el trabajo infantil. Detrás de las cifras hay pobreza, desigualdad y una pregunta que nos interpela a todos: ¿qué estamos haciendo para proteger la infancia?

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Los vemos cada día, tan común como ver cada día calles, autos y edificios. Los vemos en los cruceros vendiendo dulces, en los mercados cargando mercancía, en el campo en largas jornadas o ayudando en los negocios familiares. Son niños que, mientras otros de su edad se encuentran resguardados en la escuela o en casa, estudiando o descansando, ellos deben trabajar.

Una de las preocupaciones latentes, no es solo que niños tengan que abandonar su infancia para trabajar, sino que nos hemos acostumbrado a verlos. Incluso, en ocasiones, admiramos su esfuerzo sin preguntarnos qué circunstancias los obligan a asumir responsabilidades que no corresponden a su edad.

Un reciente estudio del Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores de Occidente (ITESO) revela una realidad difícil de ignorar: en México, 3.48 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, prácticamente la misma proporción que hace diez años.

Diez años después, una deuda pendiente

De acuerdo con el Boletín de Análisis Económico de la Escuelas de Negocios ITESO, basado en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), el 12.6% de los mexicanos de entre 5 y 17 años realiza trabajo infantil.

En 2015, el porcentaje era de 12.3%. Aunque entre 2022 y 2025 hubo una ligera disminución, el balance de la última década evidencia un problema que México no ha conseguido resolver.

Y es que, las cifras tienen consecuencias concretas: el 27% de los menores en esta condición no asiste a la escuela. Además, más de 222 mil trabajan jornadas superiores a 48 horas semanales en ocupaciones no permitidas.

En Jalisco, la situación también preocupa: más de 250 mil menores están en situación de trabajo infantil y cerca de 70 mil han dejado de estudiar para trabajar.

"Las cifras muestran que no ha habido avances en la erradicación del trabajo infantil en México en los últimos diez años", señala Elvira Mireya Pasillas Torres, académica del ITESO.

Cuando la necesidad obliga a crecer demasiado pronto

Alp Eren Erbay | Shutterstock

Detrás de estos números encontramos familias que enfrentan dificultades económicas, empleos precarios, falta de oportunidades y sistemas de protección social insuficientes.

Aún así, sería injusto responsabilizar únicamente a los padres. Muchas veces, el ingreso de un niño representa una ayuda para cubrir las necesidades básicas del hogar, como comida o techo.

Sin embargo, tampoco podemos romantizar esta situación bajo el argumento de que trabajar desde pequeños forma personas responsables. Una cosa es enseñar a los hijos el valor del esfuerzo mediante tareas apropiadas para su edad y otra muy distinta es que deban sacrificar su educación, descanso o salud para contribuir al sustento familiar.

El problema no es solamente económico. Es una cuestión de justicia social.

Una realidad que preocupa al mundo

Según estimaciones publicadas en 2025 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, aproximadamente 138 millones de niños se encontraban en situación de trabajo infantil en el mundo durante 2024. De ellos, 54 millones realizaban actividades peligrosas.

Aunque internacionalmente hubo una reducción de más de 22 millones de menores trabajadores entre 2020 y 2024, no se alcanzó la meta de erradicar el trabajo infantil en 2025 (International Labour Organization).

La solución, advierten organismos internacionales, requiere educación de calidad, protección social y trabajo digno para los adultos. Porque difícilmente podremos proteger la infancia si sus familias carecen de los indispensable.

La Iglesia: el trabajo debe dignificar, no arrebatar la infancia

La preocupación de la Iglesia por los niños trabajadores no es reciente. Desde 1891, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, advertía sobre los peligros de incorporar prematuramente a los menores a actividades laborales que perjudicaran su desarrollo físico e intelectual.

Más de un siglo después, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su número 296, señala: "El trabajo infantil y de menores, en sus formas intolerables, constituye un tipo de violencia menos visible, mas no por ello menos terrible".

Y añade que, más allá de sus implicaciones económicas, políticas y jurídicas, constituye esencialmente un problema moral.

El Papa Francisco también abordó esta realidad durante su audiencia general del 8 de enero de 2025. Denunció una contradicción de nuestro tiempo: mientras la humanidad desarrolla inteligencia artificial y proyecta viajes a otros planetas, continúa ignorando a millones de niños explotados.

Para el Papa Francisco, el trabajo infantil es un flagelo que destruye sonrisas, sueños y oportunidades.

Una responsabilidad que nos corresponde a todos

Entonces ¿qué podemos hacer como cristianos?

Primero, dejar de mirar el trabajo infantil como algo inevitable. Después, comprender que defender a los niños implica exigir políticas públicas edificaciones, salarios dignos para los padres, acceso a la educación y protección para las familias vulnerables.

También nuestras comunidades parroquiales pueden contribuir mediante el acompañamiento, la solidaridad y el apoyo a quienes enfrentan situaciones de pobreza.

Jesús nos recuerda: "Dejen que los niños vengan a mí" (Mc 10,14). Su mirada reconoce en cada niño una dignidad que no depende de su utilidad ni de lo que pueda producir.

Por eso, quizás sea el momento de cambiar nuestra manera de mirar al pequeño que trabaja en la calle. No basta con admirar su esfuerzo o comprarle algo para “ayudarlo”. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para que mañana pueda estar en un salón de clases y no trabajando para sobrevivir.

Sí, la caridad ayuda a un niño que necesita comer hoy, es indispensable y no podemos saltarnos esa parte; pero la justicia social busca que mañana ese niño no tenga que trabajar para poder comer.