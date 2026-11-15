Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. Hoy, visitará Cusco y la Amazonía
La riqueza de la devoción popular
León XIV visitó Cusco, ciudad de los Andes peruanos a unos 3400 metros de altitud, donde se reunió con católicos. Durante su visita de tres horas a esta cuna de la civilización inca, el Papa destacó las virtudes de las tradiciones religiosas populares, especialmente para la cohesión social, e hizo un llamado a adaptarlas a las necesidades de las nuevas generaciones.
En el quinto día de su visita a Perú, León XIV partió de Chiclayo hacia la ciudad de Cusco, en la cordillera de los Andes, un importante destino turístico y puerta de entrada a la ciudadela de Machu Picchu. En esta antigua capital del Imperio Inca, hogar del Templo del Sol ( Qorikancha ), fue recibido por 500.000 personas —una cifra que superaba la población de la ciudad— que aclamaron su procesión de siete kilómetros por las calles.
En un ambiente de intenso fervor a pesar de la lluvia, Julia, una mujer de cincuenta y tantos años, habló sobre: "La inmensa emoción del pueblo cusqueño ante la llegada del Papa para darnos su bendición". El Papa participó primero en un encuentro con 100.000 fieles y representantes de las tradiciones locales en el parque arqueológico de Saqsayhuamán, una vasta área natural que alberga una fortaleza con murallas colosales.
En su discurso, el pontífice alabó la innegable belleza de este lugar verde. Aludiendo a la evangelización de este territorio por los colonizadores españoles a partir del siglo XVI, enfatizó el cambio que la fe cristiana propone en relación con las antiguas tradiciones incas: mientras que los antiguos "ascienden en busca de lo divino", en realidad, para la Iglesia, "es Dios quien desciende en busca de sus hijos e hijas".
El líder de la Iglesia Católica afirmó que Dios habla y actúa a través de los símbolos de las culturas humanas: "Busca las formas y los momentos más apropiados para acercarse a nosotros". Así, una peregrinación o una procesión no es simplemente una manifestación cultural, afirmó.
"Detrás de cada imagen, de cada canto, [...] hay una comunidad de corazones que buscan a Dios y una voz amiga que responde desde el cielo".
En este contexto, el pontífice peruano-estadounidense impulsó la "piedad popular" en estas tierras, que han adoptado un calendario litúrgico que integra prácticas y símbolos heredados de las culturas andinas prehispánicas en las festividades cristianas.
El Papa número 267, sin embargo, instó a que estas celebraciones se orientaran hacia la fraternidad y la caridad. Las prácticas tradicionales son para el bien de todos, porque la fe no separa, sino que nos une a Dios y a los demás, advirtió.
En este espíritu, el pontífice alentó "un camino de renovación en la devoción popular" para difundir una "cultura de convivencia". También enfatizó el "significado cristiano de las fiestas", que deben congregar a las personas "en torno a Jesús".
Durante este encuentro, el Papa entregó una Rosa de Oro —un tributo papal a ciertos santuarios marianos— a la Virgen de Belén, una estatua del siglo XVI venerada localmente.
Llegó a Cusco
Tras un vuelo de aproximadamente 1 hora y 40 minutos, el avión del Papa León XIV aterrizó a las 9:39 a. m. (3:39 p. m. en Roma) del 15 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco, antigua capital del Imperio Inca en la Cordillera de los Andes.
Tras partir de Chiclayo esa mañana de domingo a bordo de su LATAM A320, el Papa tiene previsto presidir un encuentro con católicos de la región y representantes de devociones populares en el Parque Arqueológico de Saqsayhuamán, a siete kilómetros de distancia.