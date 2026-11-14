León XIV: «La ciencia sin conciencia arruina la vida de todos»

En su discurso, León XIV afirmó que la calidad de la educación universitaria se medía sobre todo por su capacidad para formar "hombres y mujeres sabios, honestos y maduros"

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El progreso científico no puede beneficiar a "millonarios que buscan la inmortalidad" mientras "poblaciones enteras sufren la pobreza". Este fue el punto que destacó León XIV durante su visita a la Universidad Católica de Chiclayo, donde se desempeñó como Gran Canciller, el 13 de noviembre de 2026. En el tercer día de su visita al Perú, exhortó a los académicos a comprometerse con la "Verdad con mayúscula".

Esta fue la última aparición pública de su ajetreado primer día en su antigua diócesis de Chiclayo. Tras visitar la capilla dedicada a San Óscar Romero, el Papa León XIV participó el viernes por la tarde en un encuentro con la comunidad académica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Fue recibido por cientos de estudiantes reunidos en un ambiente vibrante.

El Papa expresó su "gran alegría" por regresar a la universidad, un año y medio después de su elección. "Me han ayudado a comprender que la autoridad es un servicio, que gobernar es escuchar y que la educación es un noble acto de esperanza", dijo en homenaje a su audiencia. León XIV conoce muy bien esta institución: como obispo de Chiclayo, monseñor Robert Prevost fue Gran Canciller de la USAT desde 2015 hasta 2023.

Como máxima autoridad de la institución, la normativa le exigía presidir el órgano de gobierno y el Consejo Universitario, así como salvaguardar la identidad católica y la dimensión pastoral de la institución; fue él quien nombró al capellán. Tras su partida en 2023 para incorporarse a la Curia Romana, la Universidad le otorgó un doctorado honoris causa en Derecho "por su capacidad para combinar su experiencia en derecho canónico con una vida pastoral y misionera concreta al servicio de las Iglesias locales".

En busca de la "Verdad con mayúscula"

En su discurso, León XIV afirmó que la calidad de la educación universitaria se medía sobre todo por su capacidad para formar "hombres y mujeres sabios, honestos y maduros". Hizo especial hincapié en la "búsqueda de la verdad", y en particular en la "Verdad con mayúscula", que para él es "Cristo, el Salvador del mundo".

La universidad católica, en particular, debe defender "el encuentro entre la fe y la razón, entre la religión y la ciencia", añadió, alentando al "rigor". Dirigiéndose a los profesores, León XIV —quien impartió clases en el seminario de Trujillo en la década de 1990— les recomendó que fueran "librepensadores, para quienes la verdad precede a la opinión y la justicia al interés propio".

Tecnología: "El riesgo más letal"

La universidad católica también tiene el "deber" de recordar a todos "que la ciencia sin conciencia arruina la vida de todos", continuó el Papa. "La tecnología sin alma no mejora realmente la vida", insistió, porque el progreso "indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores" se convierte en "un mecanismo de opresión y exclusión".

El sucesor de Pedro advirtió que la tecnología "no siempre es neutral" y puede servir a los "intereses y ambiciones" de sus creadores. Pero el "riesgo más letal", según el papa número 267, es el de "sumisión al paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, convirtiendo la eficiencia en su valor supremo". Recomendó asegurar que "la inteligencia no se supedite a la utilidad".

Por lo tanto, el líder de la Iglesia Católica abogó por una educación "humanista y cristiana". Expresó su esperanza de que los académicos demostraran "pensamiento crítico" y buscaran "esa sabiduría que ni las máquinas ni el software pueden poseer". Asimismo, instó a resistir la tentación de "formar una fuerza laboral especializada para un mercado exclusivo y altamente competitivo".

Una acusación contra el progreso científico elitista

Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

A lo largo de su discurso, León XIV desmanteló, en particular, las "promesas" del transhumanismo y el posthumanismo, también blanco de su encíclica Magnifica humanitas. En estas corrientes ideológicas, según las cuales "la tecnología eliminará toda enfermedad o dolor, así como el envejecimiento e incluso la muerte", veía un "espejismo".

Además, denunció enérgicamente las flagrantes desigualdades derivadas de los avances en cibernética y biotecnología. El progreso científico no puede ser "un privilegio reservado para millonarios que buscan la inmortalidad, mientras poblaciones enteras sufren pobreza y opresión", declaró.

En su visión, la innovación científica debe utilizarse para "reducir las distancias sociales y sanar las heridas de la sociedad", y la universidad debe combatir "las nuevas formas de analfabetismo moral y cívico que excluyen a los pobres". A ojos del pontífice de 71 años, el verdadero desafío reside en aceptar las "limitaciones", que no son "un defecto de fabricación, sino la condición misma de la grandeza humana". Reconocer estos límites conduce a la solidaridad, mientras que el "mito de la autosuficiencia" nos atrapa en el "egoísmo", lamentó.

El ataque contra la "magia" y la "especulación"

Para aprovechar las "oportunidades" de la era moderna, León XIV aconsejó a los jóvenes estudiantes que se dejaran guiar por la fe cristiana. "No engaña como la magia, que pretende hacer desaparecer todos los problemas", comentó. Estas palabras aluden sutilmente a un fenómeno tradicional de la región de Lambayeque —de la cual Chiclayo es la capital— donde la población suele recurrir a rituales de curación y hechicería.

En esta zona del norte de Perú, marcada por conflictos ambientales, especialmente en torno a la minería, la deforestación y la contaminación del agua, el ex obispo también expresó su preocupación por "la creación, ahora tan herida por especulaciones que ignoran el bien de la gente".

Al finalizar esta reunión, León XIV cenaría con los sacerdotes de la diócesis —sus antiguos colaboradores— en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Esta escuela católica, bajo la autoridad del obispo, también lleva el nombre de Toribio de Mogrovejo (1538-1606), misionero español que fue el segundo arzobispo de Lima. Es una de las fuentes de inspiración del pontífice, y el Papa elogió su "legado imperecedero".

El Papa habla abiertamente sobre su salud

Además de la misa celebrada ante 500,000 personas en la pampa de Pimentel y su encuentro con personas consagradas y laicos involucrados en la Iglesia peruana, el Papa hizo una parada a primera hora de la tarde en una capilla dedicada a San Óscar Romero. Allí habló sobre su salud.