León XIV encomendó su pontificado a la Virgen María

Al día siguiente de su llegada a Chiclayo, la diócesis del norte de Perú de la que era obispo, León XIV rindió un homenaje especial desde su antigua catedral el 14 de noviembre de 2026. Presidió el "rito de coronación" de una estatua de la Virgen, consagrando así su ministerio a ella en estos tiempos marcados por la violencia generalizada

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Este sábado, cuarto día de su visita a Perú, el Papa comenzó la jornada con una visita a la Catedral de Santa María de Chiclayo. El edificio neoclásico, cuya construcción se inició en el siglo XIX y se completó en el siglo XX, está dedicado íntegramente a la Virgen María, desde su fachada coronada por una estatua de "Santa María de los Valles de Chiclayo" hasta sus cuatro campanas llamadas Ave María , Assumpta, Mater Dei y Gratia Plena.

Contigo María aprendí a ser pastor de Chiclayo

En las escalinatas ricamente adornadas de la catedral donde sirvió como obispo durante ocho años (2015-2023), el pontífice peruano-estadounidense expresó su gratitud por esos años, provocando aplausos de la multitud que llenaba la plaza.

"Contigo aprendí a ser el pastor de Chiclayo", confió, ofreciendo una oración a la Madre de Jesús. "Me acompañaste a sus pueblos y aldeas, me enseñaste a conocer a su gente y a estar atento a sus necesidades", agregó el hombre que, desde su llegada a Perú, ha enfatizado constantemente la influencia de su experiencia peruana en su vida.

En su meditación, el líder de la Iglesia Católica presentó a Dios como la única luz capaz de vencer la "oscuridad" de hoy. Denunció "la incertidumbre ligada a la violencia generalizada" y "el sufrimiento indescriptible que sigue afligiendo a tantos de nuestros hermanos y hermanas".

La coronación de la Virgen María

Pope Leo XIV, accompanied by Italian Archbishop and Master of Pontifical Liturgical Celebrations Diego Ravelli (R), delivers a speech during a ceremony to crown an image of the Immaculate Virgin at Saint Mary’s Cathedral in Chiclayo, Peru, on November 14, 2026. Pope Leo XIV returned to his adopted hometown of Chiclayo, where half a million people braved desert heat to welcome their former bishop as he recovers from cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP) TIZIANA FABI | AFP

Durante esta liturgia, León XIV coronó una estatua de la Inmaculada Virgen, la "madre benévola y protectora" de la ciudad. Esta corona, explicó, "simboliza el homenaje de gratitud y amor filial que el Papa le rinde". Consagró a la Virgen "su vida y su ministerio como sucesor de Pedro".

Antes de despedirse, "y hasta que nos volvamos a encontrar", añadió, deseó a sus "queridos hijos e hijas de esta amada tierra de Chiclayo" que se convirtieran en "una familia que aspire a un mundo donde reinen el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia".