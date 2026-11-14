Las calles de Chiclayo vibran con la «Leonmanía»

En Chiclayo, en este contexto de visita papal, es difícil escapar del rostro de León XIV. Esta ciudad, antes desconocida para el resto del mundo, ve cómo sus habitantes afirman con alegría y orgullo su vínculo con su antiguo obispo, quien dejó su huella en la historia de esta localidad

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En las paredes, las fachadas de las tiendas, los carteles publicitarios e incluso en los letreros de los restaurantes, el Papa está por todas partes. Unos murales monumentales narran su historia en la región, las tiendas ofrecen recuerdos con su efigie y algunos establecimientos no dudan en usar su retrato para promocionar sus especialidades. A unos metros de la catedral, un restaurante incluso recuerda que el futuro Papa solía frecuentarlo. En esta ciudad donde ejerció su ministerio como obispo durante ocho años, el regreso de Robert Prevost tiene aires de reencuentro familiar.

Cyprien Viet | iMedia | Aleteia

"Todos estamos muy contentos con esta visita. ¡Es algo que no pasa muy seguido!", comenta Ricardo, un mesero. Originario de Chiclayo, ve en este evento una oportunidad para dar a conocer "la ciudad de la amistad" a los visitantes que ahora llegan de todo el mundo. "La gente suele ser muy acogedora con quienes no son de aquí. Intentamos mostrarles todo lo que nos pertenece", explica.

Pero más allá de la fiesta y el bullicio popular y comercial, lo que se cuenta aquí es, sobre todo, una historia de apego. Fernando, quien viene de Piura, una ciudad ubicada a tres horas en auto, explica que "vino a ver al Papa León, pero sobre todo a escuchar su mensaje. "Verlo en persona me importa menos que escuchar la palabra que nos trae", explica. "Aunque haya nacido en Estados Unidos, hoy es peruano. Lo sentimos como uno de los nuestros. Eso nos llena no solo de alegría, sino también de orgullo", insiste.

Fernando nunca lo conoció personalmente cuando era obispo de Chiclayo, pero su apego se basa en el recuerdo de su compromiso con los más vulnerables. Como católico practicante, también menciona a su hermana, una religiosa carmelita descalza, que tuvo la suerte de conocer al Papa en Lima.

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En Chiclayo, los recuerdos del exobispo no se limitan a las celebraciones litúrgicas. Un dueño de restaurante del centro de la ciudad recuerda especialmente su generosidad durante la pandemia de COVID-19. Mientras los habitantes sufrían una grave escasez de oxígeno, Robert Prevost movilizó a sus contactos en Estados Unidos para recaudar los fondos necesarios para instalar dos unidades de producción de oxígeno. También recuerda haberlo visto celebrar la Fiesta de Corpus Christi a pesar de las restricciones sanitarias, o ponerse las botas para llevar comida a las víctimas de las inundaciones provocadas por El Niño.

El recuerdo de un hombre generoso

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Eduard Montoya, un restaurador cuyo local solía frecuentar el futuro papa, conserva por su parte el recuerdo de un hombre apegado a los placeres sencillos de la mesa. "Cuando Prevost quería darse un gusto, venía a comer aquí. Su platillo favorito era el cabrito", cuenta, refiriéndose a esa especialidad local de cabrito guisado. El restaurante se convirtió, casi de manera natural, en “el restaurante del papa”.

Estos recuerdos dicen mucho de la popularidad de León XIV en esta región. Para Ricardo, su regreso es también una invitación a dar a conocer Chiclayo más allá de las fronteras peruanas. Para Fernando, sobre todo, es un recordatorio de que, en medio de las dificultades, la fe sigue siendo una fuerza. "La pobreza nos ha impulsado más bien a vivir nuestra fe con mayor intensidad. La gente tiene ese deseo de encontrarse con Dios, esa sed de Dios", explica.

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Este funcionario público también explica que el espíritu comunitario que sigue rigiendo la vida de la población en esta región del Perú permite evitar las situaciones de aislamiento y miseria extrema observadas en otras etapas de este viaje pontificio por América Latina, especialmente en Buenos Aires, una ciudad que, sin embargo, es muy rica en apariencia.