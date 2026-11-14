Lágrimas, risas y grandes muestras de afecto por el regreso de León a Chiclayo

Una multitud infinita que se extendía por kilómetros, con lágrimas de alegría, sonrisas radiantes, aplausos y un fervor difícil de contener. En Chiclayo, al norte de Perú, el regreso del Papa León XIV dio lugar a escenas excepcionales de júbilo popular

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Cerca de un millón de personas se agolparon a lo largo del recorrido papal, mientras que 500 000 fieles se reunieron el viernes en las Pampas de Pimentel para participar en la misa, superando el cansancio, el polvo y el calor. En esta zona tan árida, que a algunos visitantes extranjeros les da la impresión de estar en el planeta Marte, la organización de un evento de este tipo es, en sí misma, una especie de milagro.

Para los habitantes de esta región, que lo vieron vivir y ejercer su ministerio episcopal, este regreso del "Padre Roberto" tuvo un sabor muy especial "Todos estamos muy emocionados y vemos a mucha gente llorar de emoción al ver al Papa León", confiesa Crosby Benitas Montero, periodista de la televisión peruana, quien también se muestra conmovido por el ambiente que reina entre la multitud. "Yo mismo soy de esta región, donde todos tenemos el corazón rebosante de fe. Atravesar todo este desierto para ver al Santo Padre es una alegría inmensa", explica.

Aún antes de que el avión tocara tierra, las azafatas de la aerolínea LATAM Airlines, que prestaban servicio en el vuelo que llevaba al Papa de Lima a Chiclayo, ya no podían contener las lágrimas.

Los habitantes de Chiclayo no han olvidado a quien, antes de convertirse en Papa, caminaba a su lado. "Siempre ha estado cerca de la gente humilde. Hoy regresa con su pueblo como Santo Padre. La gente está feliz de haberlo visto, de haberlo seguido. Y ahora, le tienen aún más cariño", continúa el periodista.

El regreso del Papa "chiclayano" a su país

Para muchos, la emoción es también un orgullo: el de ver a uno de los suyos alcanzar el pontificado. "¡Nosotros, los habitantes de Chiclayo, estamos tan orgullosos de que el Papa sea de aquí!", exclama uno de ellos. En las calles, su nombre está en boca de todos. "Demostró cuánto se enorgullecía de ser chiclayano cuando fue elegido Papa. Por eso lo seguimos", explica.

Pero detrás de la inmensa multitud hay, sobre todo, historias personales, recuerdos y lazos forjados a lo largo de los años. Varios feligreses de la iglesia La Piedad de Pucalá han venido a reencontrarse con aquel a quien conocieron cuando aún era obispo.

Feligreses de la iglesia La Piedad de Pucalá Cyprien Viet | | iMedia | Aleteia

Milagros, en particular, cuenta un recuerdo que nunca ha olvidado. Cuando estaba embarazada, el futuro Papa le bendijo el vientre y le aconsejó que le pusiera a su hija el nombre de Guadalupe, en referencia a la Virgen. "Hoy ella forma parte de la Iglesia y estoy muy orgullosa de que haya sido bendecida por el Papa", cuenta, visiblemente conmovida. Para esta madre, volver a ver a quien bendijo a su hija es una gracia muy especial.

Un pastor "humilde como Jesús"

Sara y Katia Cyprien Viet | | iMedia | Aleteia

Katia también recuerda la sencillez de quien entonces se llamaba padre Prevost. Lo había conocido en las clases de catequesis. "Había llegado como una persona más entre las demás, con mucha humildad, tal como Jesús se nos presenta. Desde ese momento, nos dimos cuenta de lo cálido que era". Es esa cercanía la que, según ella, explica el apego de los habitantes de la región hacia su antiguo obispo.

Sara y Katia también hablan de las misas celebradas en la catedral, a veces muy temprano en la mañana. Recuerdan a un obispo accesible, que se tomaba el tiempo de detenerse a bendecir a quienes se lo pedían, sin distinción alguna. Tampoco han olvidado su apego a la Cruz de Motupe, un importante lugar de devoción popular en la región.

Cecilia y su esposo Damián, de 75 y 76 años Cyprien Viet | | iMedia | Aleteia

En Pampas de Pimentel, la emoción sigue superando a los recuerdos. Cecilia y su esposo Damián, de 75 y 76 años respectivamente, vinieron a asistir a la misa y a ver al Papa. "Somos muy católicos y lo queremos mucho. ¡Es la primera vez en nuestra vida que vemos a un Papa venir aquí!", cuentan con entusiasmo. También recuerdan que monseñor Prevost le había dado la primera comunión a su nieta.