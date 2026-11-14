“La mayor pobreza es no conocer a Cristo”, subraya un misionero en Cusco, tierra visitada por el Papa

En este 15 de noviembre, en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres instituida por el Papa Francisco, el padre Walter Corsini, misionero desde hace más de 20 años en la región de Cusco, en Perú, espera que el Papa traiga el mismo mensaje cristocéntrico que ha transmitido desde el inicio de su pontificado: especialmente en esta tierra marcada por una fuerte pobreza, que no siempre ha encontrado las respuestas eclesiales adecuadas.

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Superior general de los Misioneros Siervos de los Pobres, el padre Walter Corsini coincidió en varias ocasiones con León XIV en Roma, en la época en que éste era Prior General de los Agustinos (2001-2013). Repasa para Aleteia el viaje apostólico de León XIV a Perú y el significado particular que cobra en este día su paso por Cusco.

Padre Walter Corsini Misioneros Siervos de los pobres

Aleteia: Padre, ¿cuál es, a su juicio, el sentido que el Papa León XIV desea dar a esta Jornada Mundial de los Pobres? ¿Adquiere esta fecha aún más relieve teniendo en cuenta la visita del Papa a Perú y su paso, hoy mismo, por Cusco?

Vemos que el Papa León insiste mucho en la necesidad que todos tenemos de poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Me parece que hay una hermosa coincidencia con esta Jornada Mundial de la Pobreza, porque la mayor pobreza es precisamente no conocer a Cristo, no tener a Cristo presente en nuestro corazón.

En varias de sus intervenciones, el Papa está sacudiendo a los cristianos, y a los católicos en particular, para que asuman sus responsabilidades, para que abracen su vocación, para que respondan con generosidad a su deber de cristianos. Este deber implica mirar la pobreza de frente y transformar la fe en obras. Por lo tanto, esta Jornada Mundial de los Pobres debe ser una ocasión para responder al llamado del Papa, que pide que cada católico asuma las promesas de su bautismo, sea capaz de mirar el mundo con los ojos de Cristo y pueda tener en cuenta la pobreza de sus hermanos al mismo tiempo que toma conciencia de sus propios talentos; con el fin de ponerlos al servicio del prójimo y aceptar salir al encuentro del hermano pobre que sufre.

Nosotros mismos, los Misioneros Siervos de los Pobres, nacimos en los años ochenta, en un momento en que reinaban en la cordillera de los Andes interpretaciones muy radicales de la teología de la liberación, que habían generado graves dificultades en lugar de un auténtico servicio a los pobres. Nuestro movimiento quiso ser también una respuesta para devolver a los pobres el verdadero rostro misionero de la Esposa de Cristo

En la historia de Cusco, se trata apenas de la segunda visita de un Sumo Pontífice. El primero fue san Juan Pablo II en 1985, quien vino a Perú en un contexto marcado precisamente por las tensiones ligadas a la teología de la liberación y a los conflictos de la época; fue una visita bastante tensa.

Esta se anuncia más serena. Es un hijo de esta tierra quien viene, alguien que se definió como peruano desde el primer instante y que conoce muy bien esta realidad por haber visitado las comunidades locales cuando era prior general de los agustinos. Además, el actual arzobispo de Cusco, Mons. Lizardo, fue discípulo suyo, ya que el Santo Padre fue su maestro de novicios. Es, por tanto, un momento de gracia y de profunda fe.

Se percibe no solo un gran entusiasmo, sino que también hay que destacar la notable labor realizada por el anterior arzobispo de Cusco recientemente fallecido, Mons. Richard. Al igual que se ha hecho en todo Perú, supo transformar la preparación de esta llegada en una verdadera catequesis, lo cual es esencial en una región como Cusco, donde las iglesias protestantes tienen una fuerte presencia y para las cuales la figura del Papa constituye uno de los principales escollos teológicos.

Toda esta preparación ha permitido devolver su justo lugar al ministerio petrino, procurando evitar que la llegada del Papa se convierta en una “papolatría” —perdónese la expresión— o en un simple entusiasmo pasajero por la personalidad del momento. El objetivo ha sido hacer de ello un tiempo de crecimiento en la fe personal y comunitaria.

Estoy convencido de que el Papa, con sus mensajes y su cercanía con el pueblo, dejará una huella duradera.

Aleteia: ¿En qué circunstancias tuvo la oportunidad de coincidir con Robert Prevost? ¿Qué impresión le dejó como hombre y como sacerdote?

Mi primer vínculo con él tuvo lugar en un contexto particular de trámites administrativos, ya que era prior general de los agustinos cuando nuestro fundador, el padre Giovanni Salerno, dejó la orden agustina para fundar nuestra familia religiosa; fue precisamente el padre Prevost quien, en aquel entonces, 2001, firmó su decreto de salida.

Algunos años más tarde, sin embargo, tuve numerosas ocasiones de cruzarme personalmente con él en Roma. Yo estudiaba en el Instituto Patrístico Augustinianum en la época en que él era prior general y residía en la Curia Generalicia, situada justo al lado del colegio. Nos cruzábamos muy a menudo, de manera totalmente espontánea, en el patio.

Desde el inicio de su pontificado, expresó el deseo de ser artífice de “una paz desarmada y desarmante”. Es algo que él ya vivía en sí mismo. Lo que siempre llamó mi atención en él es precisamente esa paz: la paz de un hombre de Dios, capaz de afrontar la realidad y las pesadas responsabilidades que se le habían confiado dejándose guiar por el Señor. Lo que estamos presenciando estos días, incluido este viaje tan intensamente misionero apenas unas semanas después de su operación, es la prueba de un hombre dócil al Espíritu Santo, sostenido por una fuerza que viene de lo alto.

Guardo un recuerdo muy vivo de él: por la tarde, al salir de clases en el Augustinianum, solía verlo caminar solo por el patio rezando el rosario. Cuando un sacerdote manifiesta esta devoción hacia la Virgen María, irradia de inmediato un cierto “corte” sacerdotal, que hoy resplandece de una manera singular. Cuando fue elegido Papa, a quienes me preguntaban por él les respondía: “Será un hombre de paz, tanto dentro como fuera de la Iglesia”.

Aleteia: ¿Qué destaca del pontificado de León XIV hasta ahora? ¿Qué aspecto del carisma o de la historia de los MSP les hace sentirse particularmente cercanos a este Papa?

CONNIE FRANCE | AFP

No puedo sino confirmar mi primera intuición: es verdaderamente un hombre de paz. Es un hombre muy ponderado, cercano a la gente y recto; profundamente arraigado en la tradición y, al mismo tiempo, muy atento a las realidades nuevas del mundo contemporáneo. Su propia trayectoria —entre América del Norte y América del Sur— encarna esa unión pacífica entre el Norte y el Sur que irradia a su alrededor.

Como misioneros, nos sentimos plenamente identificados con su sensibilidad hacia Perú. Hay en el mundo latinoamericano, y particularmente en Perú, rasgos que te cautivan para siempre. Como en todo pueblo y toda cultura, ciertos aspectos pueden ser objeto de crítica, pero en Perú —sobre todo en el norte, donde ejerció su ministerio— reina un arte de vivir cálido: si uno se acerca con un corazón abierto y fraterno, las puertas se abren y se tejen lazos de amistad muy profundos. Del mismo modo que se dice de los misioneros de África que contraen una especie de “mal de África” que los impulsa a querer regresar en cuanto se alejan, todos compartimos con él ese mismo “mal del Perú”.

Aleteia: ¿Qué tipo de sociedad va a encontrar León XIV en Perú? ¿Conservan los peruanos una fe católica muy presente se observa una descristianización comparable a la que vive Europa?

Más que una descristianización —pues los símbolos y referentes cristianos siguen estando muy presentes—, asistimos en Perú a un proceso de secularización bastante marcado, particularmente pronunciado en Cusco. Bajo el efecto de diversos factores sociales, una transformación que en Europa llevó décadas se ha producido aquí en muy poco tiempo.

Esta secularización acelerada va de la mano de una modernidad que, impulsada a menudo por el auge del turismo, si bien ha traído beneficios económicos, también ha contribuido a una cierta desnaturalización de la sociedad. Cada cultura posee sus propios ritmos; personalmente, los ritmos andinos —menos frenéticos que los ritmos europeos— me han ayudado mucho a mirar la existencia con ojos nuevos. Ahora bien, la irrupción de la modernidad ha impuesto exigencias y una cadencia ajenas a esta tierra. La sociedad se ha puesto a vivir a un ritmo que no es el suyo y a perseguir modelos importados conservando al mismo tiempo sus raíces andinas. Es como conducir un automóvil a una velocidad para la que no está diseñado: el desarrollo cultural se vuelve desequilibrado y la práctica religiosa queda relegada a un segundo plano.

A pesar de todo, el pueblo peruano sigue siendo profundamente religioso, aunque esta religiosidad requiere discernimiento. Por un lado, existe el riesgo de un retorno a antiguas formas religiosas, impregnadas de prácticas neopaganas; a veces se menciona aquí el peligro de cierto indigenismo que idealiza el pasado prehispánico según el mito del “buen salvaje”, como si la evangelización lo hubiera corrompido todo. Incluso ha ocurrido que, en el seno de la Iglesia, se haya cedido a una forma de autoacusación poco objetiva, olvidando reconocer todo el bien que se ha sembrado.

Por otro lado, la fuerte presencia de las sectas protestantes obstaculiza la acción pastoral de la Iglesia católica, atrayendo a numerosas personas mediante manifestaciones muy emocionales —cantos, danzas, fervor expresivo— que conectan fácilmente con la sensibilidad latinoamericana.

Espero que la visita del Santo Padre avive también en nosotros, los misioneros, aquello que no deja de repetir: la centralidad de Cristo. Más allá de todas las hermosas iniciativas y obras sociales que podamos llevar a cabo, somos misioneros para anunciar plenamente a Jesucristo.

Aleteia: ¿Qué le diría a un joven que siente el llamado a servir a los más pobres? ¿Cuáles son los desafíos de la vida misionera?

Le diría, ante todo, que no deje apagar ese impulso en el fondo de su corazón, sino que lo alimente con la oración y que empiece por mirar a su alrededor para ver quiénes son los pobres que el Señor ya pone en su camino.

Después, le aconsejaría pedir a Dios mucha humildad. Vivimos en un mundo muy autorreferencial, donde cada uno tiende a construir su propio proyecto de vida dejando a veces a Dios de lado. Lo constatamos a menudo en los jóvenes que vienen a visitarnos: tienen un deseo sincero de ayudar y una verdadera sensibilidad misionera, pero llegan con una idea preconcebida de la pobreza y de la manera en que quieren servir. Una vez sobre el terreno, descubren una Iglesia “experta en humanidad” que ya sabe cómo acompañar a los pobres, y a veces les falta la humildad necesaria para aceptar cambiar su mirada. Muchos son auténticamente llamados por Dios, pero les cuesta aceptar ser hijos obedientes de la Iglesia; cada uno quisiera ser un nuevo buen samaritano a su manera. Se puede y se debe ser un buen samaritano, pero a condición de seguir siendo hijos fieles de la Iglesia.