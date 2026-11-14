Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. En el segundo día de su viaje, el papa corona a la Virgen y aterriza en Santa Cruz de Succhabamba
El papa León XIV hace rito de coronación a la Virgen y encomienda su pontificado
Al día siguiente de su llegada a Chiclayo, la diócesis del norte de Perú de la que era obispo, León XIV rindió un homenaje especial desde su antigua catedral el 14 de noviembre de 2026. Presidió el "rito de coronación" de una estatua de la Virgen, consagrando así su ministerio a ella en estos tiempos marcados por la violencia generalizada-
FLASH : El helicóptero de León XIV está envuelto para Santa Cruz de Succhabamba
El helicóptero de León XIV despegó a las 9:20 a. m. (3:20 p. m. en Roma) de la Base Aérea con el Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo en Chiclayo el 14 de noviembre de 2026, con destino a Santa Cruz de Succhabamba, una zona rural de la región de Cajamarca. A su llegada a la antigua diócesis peruana, está previsto que la ceremonia se lleve a cabo en esta región montañosa, a unos 100 kilómetros de distancia, a partir de las 9:50 a. m. (3:50 p. m.)
León XIV aterriza en helicóptero en Santa Cruz de Succhabamba
El helicóptero de León XIV aterriza en Santa Cruz de Succhabamba, territorio aislado de la diócesis peruana de Chiclayo, a las 09:56 del 14 de noviembre de 2026. En esta zona montañosa, que visitaba con regularidad durante sus años como obispo, primero hará una parada en la parroquia de la Inmaculada, a 2 kilómetros de distancia.
Está previsto un breve encuentro con personas con discapacidad. Luego se dirigirá en auto a la llanura de la localidad, donde celebrará una misa con la población. En total, se espera que su visita dure poco más de tres horas, antes de regresar a Chiclayo.