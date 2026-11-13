Si Dios no da a nadie por perdido, ¿por qué nosotros sí?

Pensamos que una actitud muy humana es creer que existen personas que no tienen remedio porque su comportamiento es malo, pero para Dios nadie está perdido

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El ser humano es rápido para juzgar. Es cierto que la maldad de muchos hombres y mujeres puede llegar a extremos insospechados - en las redes sociales podemos encontrar ejemplos muy lamentables - por lo que creemos que no existen castigos suficientes para hacerlos cambiar.

Pero Dios no juzga como nosotros. Para Él basta con que nos arrepintamos sinceramente para darnos otra oportunidad.

Nadie está perdido

En su reciente visita al Complejo Penitenciario de Buenos Aires el pasado 11 de noviembre, el Papa León XIV fue recibido por los reclusos, el personal penitenciario y el padre Matías De Martini, capellán del penal.

Fue un momento muy emotivo porque los internos saludaron al Santo Padre con la actitud de un niño frente a su padre. Rompiendo el protocolo, el Papa se acercó a ellos para saludarlos y varios lo abrazaron con cariño.

En cuanto al padre Matías, luego de tomar aire para superar la emoción que lo embargaba, dijo en su mensaje que la visita del Papa "nos recuerda que Dios no da a nadie por perdido" y que hace fiesta por cada oveja encontrada y por el hijo que vuelve a casa (cfr Lc 15, 6; Lc 15, 32). "Somos hijos amados", afirmó.

Estas palabras nos hacen reflexionar sobre la realidad del amor de Dios: para Él somos dignos y valiosos sin importar qué tan grandes sean nuestros pecados .

Él siempre está dispuesto a perdonar y lo único que espera es un sincero arrepentimiento y una conversión auténtica del pecador. ¿Por qué, entonces, nos atrevemos a afirmar que tal o cual hermano ya no tiene remedio?

Una luz sigue brillando

El Papa reforzó esta idea cuando les comentó en su saludo que una vida nueva es posible y que "es la esperanza que necesitamos".

Porque si Dios toca los corazones, el cambio es posible. Y nosotros debemos creerlo porque para el Señor quiere la salvación de todos. El Santo Padre también lo cree, por eso les dijo:

Ciertamente, el mal que asedia el corazón humano arruina la sociedad y la vida de muchas personas, llegando incluso a extremos de inhumanidad. Sin embargo, «aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando […] y sigue siendo capaz de reavivarse, con la gracia de Dios, recorriendo caminos de conversión y reconciliación» (Magnifica Humanitas, 121).