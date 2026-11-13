¿Seguir la voluntad de Dios es renunciar a los propios sueños? La respuesta de León XIV a los jóvenes

En compañía de 600,000 jóvenes, León XIV reconoció el posible "miedo" de que seguir la voluntad de Dios signifique "renunciar a nuestros sueños"
“¿Qué esperas de la vida?” Esta fue la pregunta que León XIV planteó durante una vigilia de oración con 60.000 jóvenes peruanos en el Estadio Nacional de Lima la noche del 12 de noviembre. Según las autoridades, otros 300.000 jóvenes se congregaron fuera del estadio. Abordando la tentación de creer que “Dios nos está negando algo”, los animó a tener “confianza”, asegurándoles que Dios no es un obstáculo, sino una guía hacia su plenitud.
En el segundo día de su visita al Perú, León XIV pasó parte de la tarde en privado con miembros de la Orden de San Agustín, en la que profesó sus votos religiosos y de la que fue superior. Posteriormente, se reunió con víctimas de abusos, antes de dirigirse al estadio cercano, donde entró en el papamóvil y fue recibido con gran calidez.