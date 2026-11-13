¿Seguir la voluntad de Dios es renunciar a los propios sueños? La respuesta de León XIV a los jóvenes

En el segundo día de su visita al Perú, León XIV pasó parte de la tarde en privado con miembros de la Orden de San Agustín, en la que profesó sus votos religiosos y de la que fue superior. Posteriormente, se reunió con víctimas de abusos, antes de dirigirse al estadio cercano, donde entró en el papamóvil y fue recibido con gran calidez.

“¿Qué esperas de la vida?” Esta fue la pregunta que León XIV planteó durante una vigilia de oración con 60.000 jóvenes peruanos en el Estadio Nacional de Lima la noche del 12 de noviembre. Según las autoridades, otros 300.000 jóvenes se congregaron fuera del estadio. Abordando la tentación de creer que “Dios nos está negando algo”, los animó a tener “confianza”, asegurándoles que Dios no es un obstáculo, sino una guía hacia su plenitud.

En compañía de 600,000 jóvenes, León XIV reconoció el posible "miedo" de que seguir la voluntad de Dios signifique "renunciar a nuestros sueños"

Tiziana FABI / AFP

En las horas previas a la llegada del Papa, miles de jóvenes en el estadio cantaron, bailaron y escucharon testimonios sobre vocaciones, paz y reconciliación. La multitud entonó canciones en homenaje al Papa León XIV y sus años de misión en Perú. "Para mí, es un verdadero honor estar aquí", dice Yajaira Stefany, profesional de comunicaciones estratégicas y voluntaria para la visita del Papa. Agradecida a Dios por haber sido elegida, se siente feliz de poder usar sus talentos para este propósito. "Me emociona mucho ver al Santo Padre por primera vez en mi vida", dice con entusiasmo.

Durante la velada, varios testimonios resonaron en el podio ante el Papa, entre ellos el de Joao Meza, un bailarín de 18 años, quien relató su turbulenta búsqueda de identidad, la cual exploró en parte a través de la danza. Al conectarlo con su "ser más profundo" y lo "trascendente", explicó, esta actividad le permitió superar sus "dudas" sobre la Iglesia y acercarse a Dios sin dejar de ser él mismo. Junto a él, una joven monja compartió su inesperada vocación —"ser monja no estaba en mis planes"— y una joven habló sobre su experiencia de duelo.

En su discurso, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, recordó la violencia sufrida por la juventud peruana durante las protestas sociales. "Hubo jóvenes que, como suelen salir a bailar, salieron a manifestarse, pero fueron víctimas de la violencia armada", declaró al Papa. Sus palabras, que causaron cierta sorpresa entre los presentes, se referían específicamente a Inti Sotelo, de 24 años, y a Bryan Pintado, de 22, asesinados en noviembre de 2020 durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, así como a otras jóvenes víctimas de la represión.

En su discurso, el Papa interpeló a los jóvenes, haciéndose eco de las palabras de Cristo en el Evangelio: "¿Qué buscáis? [...] ¿Qué esperáis de la vida?". Uniéndose a las preguntas de la nueva generación, reconoció el posible "miedo" de que seguir la voluntad de Dios signifique "renunciar a nuestros sueños". Además, denunció una sospecha "aún más peligrosa": la creencia de que Dios nos priva de algo y que, para disfrutar plenamente de la vida, debemos experimentar también el pecado.

"¡No se dejen engañar!", exclamó. El jefe de la Iglesia Católica exhortó a su audiencia a "grabar" en sí mismas estas palabras de Benedicto XVI: "El mal siempre envenena". Dios, en cambio, "ha puesto en nosotros el deseo de amar y de ser felices". Y continuó, citando nuevamente al papa alemán: Dios "no quita nada y lo da todo".

"No tengas miedo de preguntarle qué espera de ti"

Durante la vigilia, el jefe de la Iglesia Católica animó a los participantes a reflexionar sobre su vocación, ya sea el matrimonio o la vida consagrada. "No teman preguntarle a Dios qué espera de ustedes", les aconsejó, exhortándolos a confiar en Dios, quien "conoce nuestros deseos más profundos incluso mejor que nosotros mismos".

A quienes piensan que "han cometido demasiados errores o que ya es demasiado tarde para volver a empezar", les aseguró que no era necesario "tener todo planeado para el futuro" para responder al llamado. "Da el paso que puedas dar hoy", aconsejó el antiguo instructor de novicios de la Orden de San Agustín, expresando su convicción de que "el Señor nos muestra el camino mientras lo recorremos".

Tiziana FABI / AFP

"Un bien que nadie más puede hacer"

A lo largo de su discurso, instó a los jóvenes a ser apasionados por todo aquello que vale la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello. En un plano más personal, les aconsejó que escucharan los sueños por los que estarían dispuestos a luchar y las preocupaciones que a veces les quitan el sueño, así como las situaciones que les gustaría cambiar.

"Atrévanse a emprender proyectos generosos. […] No se limiten a seguir las expectativas ajenas", exhortó el Papa número 267. Afirmó a cada persona que es capaz "de realizar un bien que nadie más puede hacer exactamente de la misma manera".

Cuando Dios "parece permanecer en silencio"

León XIV también tuvo una reflexión para los jóvenes que luchan contra la soledad, el sufrimiento, el dolor y la incertidumbre sobre el futuro. "A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué parece permanecer en silencio cuando más lo necesitamos", comentó.

El Papa respondió citando el ejemplo de Jesús, quien, "en medio de este sufrimiento, siguió amando" hasta su muerte en la cruz. "Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que aún no podemos responder", continuó, exhortando a hablarle con "sinceridad". "El sufrimiento nunca tiene la última palabra", afirmó también.

"Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida"

El pontífice también sugirió apoyarse en "quienes te aman". "No creas que siempre tienes que ser fuerte. [...] Acepta que te cuiden", recalcó. Para el Papa, en efecto, "un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida".

En sintonía con las decenas de miles de participantes que llenaban el estadio, León XIV concluyó su intervención con una oración de confianza en Jesús.

Mañana, viernes 13 de noviembre, el sucesor de Pedro regresará a Chiclayo, la diócesis donde ejerció como administrador apostólico y luego obispo entre 2014 y 2023.

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