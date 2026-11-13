Oración de un santo para cuando agobia el calor

La súplica del obispo de Toledo Eugenio II en una sofocante noche de verano sin aire acondicionado

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Aunque en el siglo VII no se hablaba del calentamiento global, el calor sofocante agobiaba hasta a los más sufridos. Por eso, una tórrida noche de verano, el arzobispo de Toledo, San Eugenio II, escribió, entre la resignación y el sentido del humor, esta oración con la que resulta fácil identificarse cuando suben demasiado las temperaturas.



He de protestar en triste verso sáfico

contra el tiempo estivo que trae a todos

molestias y fastidios sin cuento,

y yo los he sufrido. Ahora el globo tórrido de Febo,

arde con su extremado bochorno y seca los ríos,

atemoriza con los truenos

y lanza las flechas de peligrosos relámpagos.

Descarga el aguacero enemigo de las uvas

y despoja a las vides de sus flores. El granizo con sus guijarros de nieve

destruye la esperanza de los frutos.

La sed desgarra las bocas anhelantes,

los miembros moribundos se entumecen con la fiebre. Un sudor empapado con su líquido amargo apesta a los cuerpos.

Se hincha el sapo, acechan la víbora amiga de las selvas y la helada serpiente.

El escorpión yugula de un golpe y la salamandra engendra la peste.

Ahora zumba la mosca y el pegajoso gusano,

el mosquito punzante, la maloliente chinche y la pulga que vigila en la noche

acribillan los cuerpos. Oh Dios, aparta de mí, te lo ruego, tantos monstruos,

aleja de mí las dolencias, dame el descanso,

para que pueda transcurrir las noches con un plácido sueño.

Una oración por cada necesidad

San Eugenio de Toledo, que ha pasado a la historia como una de las figuras más importantes de la Hispania visigoda, acudía a Dios en necesidades pequeñas y grandes.

Entre las numerosas poesías que escribió este obispo, algunas recogidas por Ramón Gonzálvez Ruiz de la Real Academia de Toledo, se encuentra este ruego ante necesidades más profundas, a Aquel a quien confiaba su pequeñez:

Oh Rey Dios, en quien reposa la máquina inmensa del mundo:

Lo que yo Eugenio el miserable te pido, complétalo con tu clemencia.

Tenga yo una fe recta, contraria a las falsas sectas.

Sea mi ocupación principal la corrección de las costumbres.

Sea yo amable, veraz, humilde, prudente según los tiempos,

guardador del secreto y cauto en la palabra que sale de mi lengua.

Dame un compañero fiel, dame un amigo siempre fijo. Dame un servidor comprensivo, sobrio, parco y casto.

Que no me torture la pobreza ni me oprima la enfermedad.

Que me acompañe una salud limpia y un alimento suficiente.

Lejos de mí las riquezas, el fasto, las riñas litigiosas,

la envidia, el lujo y la torpe preocupación del vientre.

Que no lesione yo a nadie con una injusticia ni sea lesionado por ella.

Que pueda querer bien, para que rechace el abuso de poder.

Nada torpe desee, ni haga, ni salga de mis labios. Mi mente te anhele, mi lengua te cante, mis actos te proclamen.

Dame, Padre celeste, una lluvia undosa en mis lloros,

para que pueda disolver la mole de mis culpas con mis lágrimas.

Dame, suplico, tu auxilio, con el que pueda vencer al mundo

y recorrer el estadio de la vida con un paso sereno.

Y cuando el último día descubra la urna de la muerte

da tu perdón a quien su culpa le disputa la corona.

San Eugenio de Toledo

Eugenio nació en Toledo a finales del siglo VI, probablemente en una familia de la nobleza hispano-romana.

Según la biografía de este obispo escrita por su sucesor san Ildefonso de Toledo, Eugenio tenía una especial sensibilidad artística, que expresó sobre todo con poesía y música.

Se formó en la escuela catedralicia de Santa María de Toledo, donde después ejerció como reconocido pedagogo.

Más tarde sirvió en la iglesia del palacio del rey Chindasvinto, de la cual decidió alejarse.

Se trasladó a Zaragoza, al Monasterio de Santa Engracia. Allí ayudó al obispo san Braulio, que le consideraba como su hijo diácono.

Sin embargo, a petición del rey, tuvo que regresar a Toledo para dirigir la diócesis. Allí fue ordenado sacerdote y obispo, y participó en el séptimo concilio toledano.