«Nunca creí que necesitáramos un Papa», dice joven no católico

Lo que hemos visto en esta visita apostólica es un testimonio de que el Señor Jesús está cumpliendo su promesa de estar con su Iglesia hasta el fin de los tiempos

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El viaje apostólico del Papa León XIV a Sudamérica ha sido una recarga de amor para el Santo Padre que se ha encontrado con millones de católicos - y no católicos, hay que puntualizar - que han visto en él al verdadero representante de Cristo.

¿Cómo no amar al Papa, al que hemos contemplado con lágrimas en los ojos, conmovido por cada testimonio, por las muestras de cariño, que ha cantado con el corazón "Alma Misionera" y recitado la letra de un vals criollo, feliz porque ha vuelto a "su Perú" amado, donde fue tan feliz y que lo recibe como a uno de lo suyos?

Algo tiene esta visita que a todos nos ha hecho vibrar y que nos ha devuelto la esperanza, sabiendo que creemos en un Cristo vivo que hace posible que nos veamos como hermanos.

No creí que necesitáramos un Papa

Pero llama la atención que en las redes hay comentarios de personas no católicas que expresan que han visto que el Papa León no se promueve a sí mismo, sino a Jesús.

Se ha hecho viral el video del joven influencer, Cam del Pueblo, que se confiesa "no católico", sino seguidor de Jesús. Se siente impactado y declara: "Nunca creí que necesitáramos un papa" porque siempre pensó que se ponía "demasiado foco sobre un hombre y no en Jesús".

Incluso dice que "la biblia es clara: no hay que idolatrar a nadie ni a nada". Pero reconoce que el mundo necesita "buenos pastores"; "estamos perdidos y necesitamos que alguien nos señale el camino, que nos ayude a volver a enfocarnos en Cristo", comenta convencido.

El "foco" está en Jesús

Por eso su experiencia con León XIV ha sido esclarecedora: "Hoy después de ver al Papa en persona y escuchar sus discursos, cambió mi mirada", continúa el joven, porque para él ha sido revelador que el Santo Padre no habla de sí mismo, sino de Jesús.

"Me di cuenta de que el Papa León es muy buen Pastor", agrega convencido.

Este bello ejemplo nos hace reconocer con certeza que el Señor Jesús sigue cumpliendo su promesa de permanecer con su Iglesia hasta el fin de los tiempos (Mt 28, 20).