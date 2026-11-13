Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. En el día más especial del programa, el Papa hoy vuelve a su querida diócesis de Chiclayo
Comienza la Misa del Papa
Participa de la Santa Misa de León XIV en Chiclayo, desde la explanada de Pampas de Pimentel, a través de la señal en vivo:
Los santos que acompañan a León XIV en este viaje
Hermanos conversos, una religiosa, un sacerdote, un obispo… Los santos que aparecen en las imágenes detrás del altar para la Misa en la explanada de Pampas de Pimentel, en Chiclayo, fueron las raíces vivas de la evangelización del Nuevo Mundo.
Conoce más sobre ellos:
Chiclayo recibe triunfalmente a León XIV
Mientras que Perú ha estado recibiendo a uno de los suyos, la ciudad de Chiclayo le dio una bienvenida triunfal a su antiguo residente. Cuando desembarcó del avión alrededor de las 9 de la mañana, una multitud lo esperaba a lo largo de las calles en un ambiente de euforia general, para celebrar su reencuentro con su antiguo obispo.
Los habitantes de Chiclayo, ciudad situada al norte del país, en la costa del Pacífico, habían reservado una colorida ceremonia de bienvenida para el Papa en el aeropuerto Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo: al desembarcar, presenció bailes folclóricos de jóvenes con trajes tradicionales, ondeando pañuelos blancos y realizando una coreografía que cruzaba las banderas del Perú y del Vaticano con gestos rítmicos.
El hombre que fue obispo de Chiclayo de 2015 a 2023 también se reencontró con antiguos compañeros en la pista de aterrizaje, a quienes abrazó afectuosamente. "¡Hoy, nuestro padre, nuestro hermano y nuestro amigo regresa a casa, a su tierra!", dijo la hermana Karina, una religiosa de la diócesis, a I.MEDIA. Expresó su alegría porque "el resto del mundo comprende que su corazón fue forjado por lo que recibió aquí, por lo que respiró aquí".
En las carreteras, el ambiente era electrizante: al igual que en Lima dos días antes, las avenidas por donde pasaba el SUV del Papa peruano estaban repletas de compatriotas que habían acudido a verlo, extendiendo las manos hacia el vehículo mientras el Papa saludaba desde detrás de la ventanilla cerrada. La guardia de honor, una mezcla de globos, pancartas y vítores exuberantes, continuó en cada pueblo y ciudad a lo largo de los 14 kilómetros que el Papa debía recorrer para llegar a la explanada de Pampas de Pimentel, donde celebraría la misa.
Rumbo a Chiclayo
En el tercer día de su visita a Perú, León XIV partió hacia el destino más esperado de su viaje por Sudamérica: su antigua diócesis de Chiclayo.
Su avión, un A320 de LATAM Airlines, despegó a las 7:57 a. m. (1:57 p. m. en Roma) de la base militar de Callao en Lima, donde el Papa viajó en automóvil, escoltado por muchos residentes que lo saludaron en las avenidas. Tuvo que recorrer unos 650 km para llegar al Aeropuerto Internacional Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo – Grupo Aéreo N.º 6 , donde se esperaba su llegada alrededor de las 9:10 a. m. hora local (8:10 a. m. hora del centro de México).
En esta ciudad costera del Pacífico, al norte de la capital, en la región de Lambayeque, el obispo Robert Francis Prevost fue obispo desde 2015 hasta 2023, antes de ser llamado al Vaticano como Prefecto del Dicasterio para los Obispos. Tras regresar un año y medio después de su elección como el 267º Papa, tiene previsto permanecer en Chiclayo durante dos días con una agenda muy apretada.