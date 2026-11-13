En las estepas de Kazajistán, la Iglesia evangeliza de otra manera

En las vastas extensiones de Kazajistán, un país de Asia Central de mayoría musulmana y donde los católicos representan una minoría muy pequeña, la evangelización a veces toma caminos inesperados. El padre Gabriel Jocher, sacerdote de la Sociedad de Jesús y María (SJM) y director nacional de las Obras Pontificias Misioneras en Kazajistán, cuenta a Aleteia cómo la música, la acogida y la cercanía permiten a la Iglesia llegar a los habitantes, más allá de las diferencias religiosas

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Con unos 120 000 fieles, lo que representa aproximadamente el 1 % de la población según las estimaciones proporcionadas, la Iglesia católica en Kazajistán es una pequeña comunidad en el corazón de un inmenso país de Asia Central, de mayoría musulmana. Incrustada en una sociedad caracterizada por la diversidad de tradiciones religiosas y culturales, lleva a cabo su misión en un contexto muy particular. Aquí no se trata de evangelizar en la calle ni de repartir libremente invitaciones para unirse a la Iglesia. El padre Gabriel Jocher, sacerdote de la Sociedad de Jesús y María (SJM) y director nacional de las Obras Pontificias Misioneras en Kazajistán, cuenta a Aleteia cómo esta pequeña Iglesia vive su misión en el día a día, especialmente gracias a la música, que se ha convertido en un valioso medio para abrir los corazones.

"Oficialmente, la libertad religiosa está garantizada en Kazajistán. Cada persona es libre de elegir la religión que desee", explica a Aleteia el padre Gabriel Jocher, de 38 años, quien reside en Kazajistán desde hace tres años. Y añade: "El Estado se define a sí mismo como laico y desea mantener una separación clara entre la religión y el ámbito público. Por eso regula, hasta cierto punto, el ejercicio de las religiones.

Así, por ejemplo, no solo nuestras parroquias, sino también nosotros mismos, como misioneros, estamos registrados ante el Estado. Este registro nos autoriza oficialmente a ejercer nuestro ministerio dentro de los límites de las parroquias que se nos han asignado. Estas disposiciones del Estado se aplican a todas las religiones y comunidades religiosas". En este contexto, la misión suele tomar la forma de un encuentro, un servicio prestado o una puerta abierta. Y a veces, bastan unas pocas notas musicales para derribar las barreras.

La música, un lenguaje que une

Œuvres pontificales missionnaires au Kazakhstan

La catedral dedicada a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro de Astana, donde el padre Gabriel ejerce su ministerio, es uno de los lugares donde esta intuición toma forma. "Nuestra iglesia cuenta con una acústica muy apreciada por los músicos. Por eso, cada mes se realiza un concierto de música clásica o sacra, que atrae a un público mucho más amplio que la comunidad católica", cuenta, y agrega que en Kazajistán la gente le da mucha importancia a la música.

Los conciertos de la parroquia atraen, por lo tanto, a muchas personas, entre ellas musulmanes que, en circunstancias normales, dudarían en entrar a un lugar de culto cristiano. "Hacen una distinción entre un concierto y una misa. Les gusta la música y vienen con gusto a escucharla". Una vez adentro, todos descubren no solo la belleza del edificio, sino también la riqueza de la tradición espiritual cristiana.

"Aprovechamos para ofrecerles una reflexión, explicar el significado de los cantos religiosos y los mensajes que transmiten", continúa el misionero. Sin intentar imponer nada, la música se convierte así en una primera oportunidad de encuentro con la fe católica. "Algunas personas me confían que se han sentido conmovidas tanto por los conciertos como por el ambiente de la parroquia y su calidez".

Evangelizar a través del encuentro y el servicio

Œuvres pontificales missionnaires au Kazakhstan

Pero la música no es la única vía de evangelización; las comunidades católicas también multiplican las iniciativas sociales y educativas. En Karaganda, recientemente abrió sus puertas un centro médico destinado a niños con necesidades especiales. En otros lugares, las religiosas de la Comunidad de las Bienaventuranzas colaboran en un pequeño centro para niños con síndrome de Down. Las parroquias suelen organizar jornadas de encuentro y acogida para los más pequeños, especialmente en las aldeas.

"Muy a menudo, los sábados se dedican a los niños en las parroquias. Por lo general, son las religiosas quienes los invitan y pasan todo el día con ellos: juegan con ellos, les ofrecen catequesis y también preparan las comidas para ese día", explica el padre Gabriel, cuya comunidad también participa en la administración de una escuela alemana, donde los alumnos pueden aprender el idioma y prepararse para continuar sus estudios en Europa. "La mayoría de los niños que recibimos no son católicos. Pero precisamente ahí radica el interés de estas iniciativas: nos permiten entablar relaciones duraderas con las familias, los maestros y los jóvenes", destaca el sacerdote.

"A veces hay que recorrer 150 kilómetros para celebrar la misa para solo cuatro personas, una vez al mes"