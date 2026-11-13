Creo que mi hijo tiene dislexia, ¿qué puedo hacer por él?

¿Piensas que la dislexia es solo confundir letras? Una terapeuta infantil habla sobre cómo detectar si tu hijo lo padece y qué pueden hacer como padres

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¿Tu hijo lee con esfuerzo, confunde letras o se frustra a la hora de la tarea? Quizá incluso se ha preguntado: "¿Por qué mis compañeros sí pueden y yo no?". Como mamá o papá, es normal que surjan preguntas y también miedo. Pero antes de preocuparte de más, hay algo que debes saber: la dislexia no es falta de inteligencia ni de esfuerzo. Con una detección temprana, y el acompañamiento adecuado, tu hijo puede aprender y crecer con confianza. Una terapeuta infantil nos explica por dónde empezar.

Mitos y verdades sobre la dislexia

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Uno de los mitos más comunes que escuchamos sobre este trastorno del aprendizaje es pensar que un niño puede llegar a tenerlo solo por confundir algunas letras, por ejemplo: la "b" con la "d". Sin embargo, eso no siempre significa que el niño tenga dislexia, ¿entonces que sí es dislexia?

La psicóloga infantil Sonia Rivera, de NeuroKey compartió para Aleteia cómo distinguir entre la dislexia y una simple dificultad de aprendizaje. Nos explica que "es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura con base neurobiológica y carga genética, formando parte de los trastornos del neurodesarrollo".

Partiendo de ese punto, existen algunas otras señales que se comienzan a percibir con mayor fuerza a partir de que el niño ingresa a la primaria. Además, este también es un trastorno que puede heredarse, por lo que si alguien en la familia tiene dislexia, la especialista recomienda observar cuidadosamente la evolución del aprendizaje de tus hijos.

¿Qué señales pueden alertar a los padres?

Rivera comparte que existen características como la dificultad en la segmentación de sonidos durante dictados (juntando palabras como "mamá está en la casa" y problemas para planear y organizar ideas. Lo que genera frustración y rechazo a hacer tareas.

A partir de que el niño entre a primaria podemos detectar otros síntomas comunes de fonema (sonido) y el grafema (trazo). Esto ocasiona que el estudiante tenga problemas para recordar o acceder al sonido de la letra. "En ocasiones, cuando el trastorno llega a ser más severo, el pequeño puede llegar a tener dificultad para expresar sus ideas".

Un ejemplo de ello es cuando le dicen al pequeño "escribe la palabra 'masa' y aunque se la digan fonema por fonema al niño le puede costar trabajo escribirla" explicó Sonia.

Además, resaltó la importancia de hacer una evaluación psicológica a partir de los seis años de edad si existen sospechas de que el infante pueda tener dicho trastorno y así determinar con exactitud

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo si ya fue diagnosticado con dislexia?

Existen algunas recomendaciones que la especialista invita a los padres a seguir, sabiendo que deben de ser constantes al practicar dichas dinámicas.

1 Jugar con él pequeño

Existen algunos juegos que pueden ayudar al niño a trabajar su desarrollo del aprendizaje como memoramas, lotería, o juegos como esconder letras de juguete en la casa y hacer que el niño las encuentre. También pueden hacerlo tocar la letra para conocer su figura y ayudarlo a reproducir el sonido de cada una. También pueden trazar las letras en arena o harina.

2 Reconocer sus fortalezas

Es importante hacer mención al pequeño de aquellas otras fortalezas o áreas en las que es brillante para cuidar su autoestima. Es importante conversar abiertamente sobre su condición, pero sin dañar su motivación.

3 Ser constante en la terapia

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Una vez que el diagnóstico haya sido positivo, es imprescindible acudir a una intervención terapéutica con constancia, ya que está será la mejor manera para ver resultados en el niño.

Rivera señala que esta terapia puede ser con un neuropsicólogo, psicopedagogo, un pedagogo o una maestra en educación especial.

4 Evita comparar a tu hijo

Evitar comparaciones o comentarios negativos sobre la lentitud del pequeño para no dañar su autoestima, ya que el hogar y la familia son la primera fortaleza del niño.

Un mensaje a los padres